Até ontem, o período era um dos mais secos desde 1994 em Rio Claro, mas volta da chuva modifica as estatísticas.

Apesar da chuva que voltou no final da tarde de ontem, período deve se encerrar como um dos mais secos da série histórica acompanhada pelo Ceapla

O mês de maio termina nesta quarta-feira (31) como o mais seco dos últimos anos. Até a noite dessa terça-feira (30), a chuva repentina que chegou acumulou 20mm de água no município. Dessa forma, o período se tornou o mais seco desde o mesmo mês de 2018, quando apenas 17,8mm foram registrados na cidade. Isso ainda pode se alterar hoje, já que há previsão de mais chuva para o município.

Desde o início da série histórica, iniciada em 1994, com as medições do Ceapla (Centro de Análise e Planejamento Ambiental) da Unesp, vinculado à Prefeitura Municipal, a última vez que houve baixo acúmulo de chuva foi no ano de 2000, com apenas 2,7mm.

O recorde de chuva para um mês de maio em Rio Claro ocorreu em 2017, com 167,4mm. O número é um pouco maior do que o ano anterior, de 2016, quando foram registrados 151,5mm na cidade. No mês de maio do ano passado, de 2022, o balanço da chuva no município foi de 32,5mm, conforme as estatísticas oficiais do Ceapla, às quais a reportagem do JC teve acesso.

Essa situação “de seca” pode se alterar até o fim da noite desta quarta-feira (31). Isso porque os radares da estação meteorológica do Ceapla apontam previsão de chuva para hoje, já que há aumento da nebulosidade, assim como ocorreu no final da noite de ontem.

“Para esta quarta-feira há previsão de chuva acompanhada de trovoada nos três períodos do dia. A próxima madrugada também deve ser de chuva. A partir de quinta-feira, uma área de grande pressão começa a atuar sobre a região, mantendo o tempo firme e as temperaturas estáveis. As máximas devem variar de 22°C a 24°C e as mínimas entre 12°C e 14°C”, informa.