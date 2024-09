Instituição de acolhimento fica localizada na Avenida 5, no Jardim Claret, em Rio Claro

O Centro Espírita Verdade e Luz, localizado na Avenida 5, no Jardim Claret, em Rio Claro, completa neste mês de setembro 90 anos de fundação. Através da fala o presidente da instituição, Edson Montemor, conheça um pouco mais sobre o trabalho sólido e responsável desenvolvido no local

Fundado dia de 10 de setembro de 1934 por Polycarpo Guilherme, o Centro Espírita Verdade e Luz teve sua sede provisória na Rua 9, 64, residência de Polycarpo na época. Posteriormente passou a funcionar na Avenida 2, 745, entre as ruas 8 e 9, onde passou a oferecer atendimento fraterno e o trabalho do Albergue Noturno, onde recebiam os transeuntes que se hospedavam recebendo banho, sopa, roupas e pouso por algumas noites.

No dia 3 de janeiro de 1947, após uma grande reforma, acontece a inauguração do novo prédio (assobradado) do CE “Verdade e Luz”, no mesmo endereço, 745, bem como as novas instalações do Albergue Noturno.

“Para atender a demanda, o Centro e principalmente o Albergue tiveram necessidade de ampliar o prédio, mas a área era pequena. Então o centro obtém doação de terreno do Município. Era necessário construir do zero a sede do novo Centro Espírita e do albergue. Mas e os recursos? Em 1980 teve início a “Campanha Tudo Serve”, sob o incansável comando de Orlando Pedrosa”, conta Edson Montemor, atual presidente da instituição.

Finalmente, em outubro de 1987, é inaugurada a nova sede do Centro Espírita “Verdade e Luz” e o Albergue Noturno com dimensões e funcionamento de Casa Transitória, com o pavilhão masculino e o feminino, totalizando 50 leitos, além dos berços. Sua localização é na Avenida 5, 1415 entre as Ruas 15 e 16, onde funciona até os dias atuais.

Sede atual

O Centro Espírita Verdade e Luz teve um papel importante papel na criação e desenvolvimento das atividades do Albergue Noturno hoje Casa Transitória – desde a década de 40. “Paulo de Tarso em sua conversa com Pedro na Casa do Caminho (1ª igreja, mas acima de tudo 1ª Instituição de Caridade que se conhece), dizia que miseráveis sempre teremos na Terra enquanto não levarmos o Evangelho para todos os corações. Na ocasião Pedro, Thiago e outros trabalhadores do Cristo estavam ocupados demais praticando a Caridade material tão necessária. E se exemplificavam o Evangelho em suas ações, sobrava pouco tempo para a divulgação. Ambos os aspectos tão necessários. Seguindo os conselhos de Paulo, o propósito dessa instituição é refletido em seu nome: Centro Espírita Verdade e Luz; pois procuramos levar a verdade para despertar a consciência e a luz para iluminar e aquecer os corações “, explica o presidente do Centro.

O presidente explica ainda que nesses 90 anos de atividades ininterruptas, o CE cuidou dos irmãos menos favorecidos dando-lhes abrigo, e pão, mas acima de tudo vem trabalhando para o despertar da consciência, trazendo a verdade que liberta a mente e a luz que aquece o coração.

“Uma Casa que foi aberta pela deliberação de corações abnegados, passando por gerações os seguintes trabalhos que procuramos manter, fiéis aos propósitos da Casa e aos princípios Cristãos: palestras elucidativas seguidos dos passes magnéticos; atendimento fraterno (um acolhimento individual que busca o consolo de dores e o esclarecimento de dúvidas), e também trabalhos mediúnicos, que igualmente atende irmãos em dor, mas que já passaram para a outra dimensão existencial. Temos um foco cada vez maior nos estudos das obras básicas do Espiritismo, e também de obras subsidiárias alguns presenciais, outros de forma híbrida (também no virtual), além de rodas de conversa, onde temas da atualidade são debatidos à Luz do Evangelho, onde todos se manifestam em uma congregação fraterna muito especial. Contamos ainda com uma moderna biblioteca para empréstimo de livros para todos aqueles que queiram ler, por entretenimento ou estudos”, fala.

DOAÇÕES

Ainda sobre a assistência social, a par do albergue, o Centro Espírita atua pelo programa Davel, com doações de alimentos e roupas às famílias carentes, entregues juntamente com o pão espiritual. “Temos atendido em média, pouco mais de 50 famílias previamente cadastradas”, fala o presidente.

Para quem quiser contribuir, quinzenalmente são feitos pedágios de arrecadação de doações no próprio prédio do Centro, na Avenida 5. Nesse sábado (14), aconteceu, então o próximo será dia 28, sempre no período da manhã. Doações também podem ser feitas pelo PIX 56.399.751/0001-87.

“Esse é um breve resumo dos noventa anos de atividades. A diretoria e todos os trabalhadores e frequentadores atuais pedem força e orientação para que essa chama permaneça acesa pelos anos vindouros. Importante salientar que o Espiritismo é uma doutrina Cristã e aberta a pessoas de qualquer religião. Qualquer um pode estudar o Espiritismo e continuar em sua igreja fazendo sua devoção de fé, uma vez que ela é calcada em um tripé: Ciência que estuda o mundo extra físico e sua relação com o mundo corpóreo, a Filosofia que analisa e conduz aos preceitos morais dessa relação e a Religião que nos religa ao Criador”, finaliza Edson Montemor.

ENCONTROS

As palestras e passes acontecem nas terças às 14 horas, quartas às 19h30, sábado 16h30 e domingos 15 horas. Mais informações pelo site www.verdadeeluz.org.br ou pelas redes sociais do Centro Espírita Verdade e Luz no facebook – @verdadeeluzrioclaro; Youtube –verdadeeluzrioclaro; Instagram @c.espirita_verdadeeluz e também pelo WhatsApp (19)99413-5344.