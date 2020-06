A pandemia de Covid-19 suspendeu a celebração das missas nas paróquias da região. Com isso, a celebração do padreiro de Rio Claro, São João Batista, será realizada de uma forma diferente nesta quarta-feira (24).

No período da manhã, desde as 9 horas, acontece a carreata dos fiéis em homenagem ao padroeiro. A saída foi da Igreja Matriz, na Rua 6, no Centro. A carreata vai percorrer o entorno do Santuário da Boa Morte, na Rua 10, e da capela de São Benedito, na Avenida 13, retornando à Matriz na sequência.

O padre Antonio Maciel, pároco desde o último mês de janeiro, explica que a carreata terá um “drive-thru” solidário de arrecadação em prol do Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo. “Estamos solicitando que as pessoas tragam um litro de água sanitária ou um frasco de desinfetante para ajudar no trabalho de higienização do abrigo”, explica o padre.

Além da carreata, nesta quarta-feira também será celebrada a tradicional missa do padroeiro, às 18 horas. Com a proibição de celebração presencial, os fiéis poderão acompanhar a missa “online” no canal da TV Oração no YouTube ou na página da Paróquia de São João Batista – Rio Claro no Facebook.

Com tradicional quermesse suspensa, paróquia tem bolo do padroeiro e “drive-thru” de caldos

Há décadas a quermesse de São João Batista, na Praça da Liberdade, integra o calendário de comemorações do aniversário de Rio Claro. Neste ano, porém, as medidas preventivas à Covid-19 levaram ao cancelamento dos eventos, e entre eles a tradicional festa na praça.

“Diante da mudança, nossos voluntários se mobilizaram e tivemos ao longo deste mês uma atividade diferente, um “drive-thru” para compra do caldo, um dos pratos tradicionais da festa, e a adesão da comunidade foi surpreendente”, explica o padre da Paróquia de São joão Batista, Antonio Maciel.

Nesta quarta-feira (24) também serão entregues os pedaços do bolo do padroeiro mas, segundo o padre, a maioria das adesões já foi vendida durante os últimos dias. “Pode ser que as pessoas ainda encontrem alguma adesão disponível com os voluntários, mas já estão praticamente esgotadas”.

A equipe de voluntários da Matriz preparou neste ano 250 quilos de bolo. A entrega acontece nesta quarta-feira das 10 às 12 horas.

As demais atividades seguem suspensas devido à pandemia. “Mas a fé dos cristãos persiste e se fortalece. O que mudou foi a forma de celebrar, não a fé”, destaca o padre Antonio Maciel.