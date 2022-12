(Foto: Jornal Cidade Rio Claro)

A Polícia Militar Rodoviária atende no final da tarde desta segunda-feira (12) a uma ocorrência de tombamento de carreta na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), que liga Rio Claro a Piracicaba.

De acordo com informações do comando da PMRv, o veículo estava carregado com PVC em pó e transitava pelo anel viário. Ao chegar no entrocamento com a SP-127, o condutor relatou que teve uma pane nos freios onde perdeu o controle da direção e acabou tombando no canteiro central da rodovia onde o veículo ficou imobilizado parcialmente sobre a primeira faixa de rolamento da pista sul. O motorista teve ferimentos leves.

Diante dos fatos uma das faixas, na altura do Km 26, no sentido Piracicaba, está interditada e o fluxo de veículo flui normalmente pela faixa 2. A rodovia está sendo sinalizada com apoio da Concessionária Colinas onde o guincho pesado já foi acionado para o local porém aguarda condições climáticas mais seguras para retirar a carreta do canteiro central.