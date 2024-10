As escolas de samba de Rio Claro já estão com os preparativos para o carnaval 2025 a todo vapor. Os temas-enredos estão sendo apresentados à comunidade, e o JC compilou presidentes, diretores e carnavalescos das agremiações para falar um pouco sobre o que será tratado na Passarela do Samba nos primeiros dias do mês de março do ano que vem, em Rio Claro.

A CASAMBA

A escola de samba A Casamba anunciou o tema que levará à avenida em 2025. Logo no começo deste ano, a agremiação já havia apresentado à comunidade um pouco sobre a história que será contata com muito carnaval, respeito e reconhecimento por seus integrantes.

Leonardo Corochel, presidente da A Casamba, conversou com o JC e falou sobre o que se pode esperar.

“Nosso enredo será ‘Mulher Divina Mulher’, demonstrando as qualidades femininas, o amor, a força, a vaidade e um dos maiores dons: o da maternidade. Muito encanto e magia para avenida”, disse.

O presidente fala ainda que a expectativa da escola é que as mulheres que estiverem assistindo ao desfile sintam-se representadas e identificadas.

“Estamos preparando um excelente samba-enredo e tenho certeza que, quando A Casamba passar, vai emocionar”, prometeu Corochel.

EMBAIXADORES DO SAMBA

O lançamento do tema-enredo da Embaixadores do Samba aconteceu no mês de agosto, e a agremiação da Vila Martins levará para a avenida o encantamento do mar com “Óh Minha Rainha, do mar a mais bela das lendas – Mistérios e Magia, em busca da pérola negra”.

Bruninho Guimarães, presidente, fala um pouco sobre o tema.

“Vamos apresentar os encantos, magia, mistérios e lendas que o mar nos proporciona. A escola irá apresentar um pouco sobre o caminho que a rainha do mar nos leva até a tão cobiçada pérola negra. Em uma junção de devoção e religiosidades, vamos transformar a avenida em um grande mar de alegria. A Embaixadores do Samba veio para ficar”, fala.

GRASIFS – VOZ DO MORRO

O lançamento do enredo que será abordado pela Escola de Samba Grasifs – Voz do Morro ocorreu no início do mês de setembro. Com todos vestindo trajes majoritariamente brancos, a escola apresentou “Meu escudo é o casto do Igbín. A minha armadura é feita de panos Brancos”.

Gil Godoy, carnavalesco da escola, explica um pouco sobre o tema.

“Vamos falar de um Itan Yorubá que se chama ‘As águas de Oxalá’. Esse Itan conta a saga de Oxalá na viagem para Oió, a fim de visitar seu filho Xangô, onde aconteceram muitas coisas. Também iremos homenagear as Yabás, as seis Orixás das águas, pois Oxalá foi curado pelas águas, e terminamos com a grande festa das Águas de Oxalá e a lavagem das escadas do Senhor do Bonfim”, conta.

SAMUCA

O maravilhoso universo da escrita, através dos livros, será o tema tratado pela Escola de Samba Samuca, que foi lançado também em setembro e reuniu grande público em sua quadra.

Felipe Custódio, diretor de carnaval da agremiação, explica a abordagem do tema.

“Intitulado ‘No caminho de luz, um mergulho na história’, trata-se de uma celebração à sabedoria, à leitura e ao conhecimento. É o momento de fazer um espetáculo a céu aberto sobre o impacto dos livros na nossa trajetória como humanidade. Trazemos algumas perguntas, como quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A Samuca vai nos convidar para uma viagem ao desenvolvimento da linguagem, dos registros escritos, desde as primeiras formas de se comunicar. É um enredo que abraça o passado, alcança o presente, percorrendo a história da escrita. Passa pela relevância religiosa, literatura mundial, clássicos e contemporâneos, e homenageia também escritores nacionais. Leitura em braile, evolução tecnológica, além de reforçar a importância de que todos podem escrever sua própria história. É um convite para celebrar o poder transformador dos livros.”

UVA

Bruno Calore, presidente da Escola de Samba UVA – Unidos da Vila Alemã, trabalha para buscar o tricampeonato em 2025.

Calore fala sobre o tema e explica aquilo que o público irá prestigiar na avenida no próximo ano.

“Para o carnaval 2025, o nosso tema será ‘Ashyan – caminhos da seda’. Vamos abordar os grandes acontecimentos da antiga Ásia, começando pelo primeiro contato entre o povo persa e os chineses. Na avenida, o pessoal vai poder conhecer a cultura desses povos, indianos, turcos e africanos, e também iremos apresentar a beleza deles e seus produtos, tais como tecidos, aromas, comidas típicas, como se fôssemos grandes mercadores encantados pelo caminho da seda”, disse.

RITMO ALVINEGRO

A Escola de Samba Ritmo Alvinegro, do bairro Cervezão, levará à avenida um dos santos mais prestigiados e amados pelo povo brasileiro, mas, principalmente, pelos corinthianos: São Jorge Guerreiro.

Shek, membro da comissão de carnaval da escola, fala um pouco sobre o que esperar da agremiação em 2025.

“Faremos um belíssimo desfile. Estamos nos preparando para contar a história de São Jorge Guerreiro e do Dragão. Levaremos para a avenida ao menos dois carros alegóricos e sete alas. E posso adiantar que o público presente terá uma grande surpresa no dia do desfile. Venham fazer parte desta lenda vocês também!”, finaliza, convidando a todos.