Geoparque engloba várias cidades da nossa região, como em Analândia.

Entidades e grupos da sociedade buscam assinaturas de candidatos em questões relevantes para evitar surpresas desagradáveis no futuro

O momento da campanha eleitoral também é de mobilização, com grupos da sociedade buscando os candidatos a prefeito e a vereador para que assumam compromissos com temas importantes caso sejam eleitos. Em Rio Claro, a carta compromisso Geodiversidade Nas Eleições Municipais 2024 já está disponível para ser assinada. Trata-se de um documento com propostas de políticas públicas e de apoio à geoconservação e ao desenvolvimento sustentável regional no âmbito do Projeto Geoparque Corumbataí.

Professor e pesquisador da Unesp, Alexandre Perinotto

Em entrevista à rádio Jovem Pan News (veja abaixo), Alexandre Perinotto, docente da Unesp e integrante do projeto do Geoparque informou sobre a baixa adesão ao compromisso, já que apenas dois candidatos a prefeito da região assinaram a carta até o momento. Além de Rio Claro, existem outros sete município da Região Metropolitana de Piracicaba e a cidade de Itirapina no raio de alcance do Geoparque. Na entrevista, o professor também destacou a importância da responsabilidade quanto ao meio ambiente, principalmente diante das mudanças climáticas.

Cooperviva

Uma outra ação de carta compromisso para os candidatos é realizada pela Cooperviva, a cooperativa de catadores de material reciclável de Rio Claro. O objetivo é garantir o reconhecimento do trabalho dos catadores no sistema de limpeza urbana, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Desde que condizentes com as demandas populares, as cartas compromisso são um instrumento válido para garantir ações futuras.

Pelo Ralo

Durante entrevista na Jovem Pan News, o professor e pesquisador Alexandre Perinotto também falou sobre a falta de água para abastecimento em Rio Claro. Durante o debate sobre a construção de uma barragem no limite entre Rio Claro e Ipeúna (projeto que acabou engavetado pelo governo do estado), o então presidente do Conselho do Meio Ambiente manifestou posição contrária. “Nunca fomos contrários ao armazenamento de água, mas sim ao local” relembrou. E deixou seu recado, destacando que antes do armazenamento e também de “fechar o cerco” no uso racional pelos consumidores, é preciso também mexer na “ferida” das perdas de água, que acontecem do momento da captação até à chegada às torneiras. Em Rio Claro, o índice está acima de 40%.

lll Saia justa

Os partidos que têm candidatos ainda enfrentando problemas com seu registro junto à Justiça Eleitoral enfrentam um dilema. Nesta semana, em entrevista à rádio Jovem Pan News, Airton Moreira, candidato a prefeito do Psol, falou abertamente sobre a situação de Rose Archangelo, candidata a vereadora, que tenta recorrer da impugnação.

lll No tapetão

O dilema não atinge só o Psol. No Progressistas, a dúvida paira sobre Paulo Guedes, mas até o momento, impera o silêncio na cúpula do partido. Enquanto isso, os dois candidatos seguem em campanha. Na entrevista, Airton “sugeriu” a opção pela legenda diante do risco de anulação dos votos em candidatos que não conseguirem liberação junto à Justiça Eleitoral.

lll No papel

O Conselho Municipal de Saúde elaborou pedido de documentos ao candidato a prefeito de Rio Claro, Rogério Guedes, relacionados à declaração feita durante sabatina no Grupo JC. Na entrevista, Guedes apontou supostas irregularidades no contrato da Fundação de Saúde com o Cismetro – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Piracicaba.