O motorista de um caminhão teria tido um mal súbito no início da manhã desta sexta-feira (05), perdido o controle do seu caminhão e colidido com um poste em uma rotatória na SP-316, localizada na cidade de Santa Gertrudes. O local também é conhecido como rotatória do CONART, segundo o Departamento de Transito do município.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que atendia a ocorrência, ninguém ficou ferido, nem mesmo o motorista e o acidente teria acontecido por volt adas 6h15 da manhã. O caminhão, que transporta reciclagem, colidiu com um poste e durante o acidente, teria derrubado um segundo.

A parte elétrica e também de telefonia do local ficou prejudicada, mas sem interrupção, segundo informações coletadas no local. A pista precisou ser interditada e o DER participava da ação. A ocorrência segue em andamento.