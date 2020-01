Câmeras registram furto de hidrômetros e outros equipamentos no Jd. São Paulo

Os casos de furtos de hidrômetros e outros equipamentos como medidores de energia e até mesmo fiação aumentaram nos últimos dois anos no Jardim São Paulo. Somente neste início de 2020 mais de seis empresas no bairro foram alvos da criminalidade. Reforço no patrulhamento é reivindicado por empresários e moradores assim como a punição por parte da Justiça.