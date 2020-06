Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o presidente da Câmara Municipal, André Godoy, fala sobre as despesas do Legislativo de Rio Claro, segundo lugar no ranking de gastos das câmaras paulistas. De acordo com Godoy, o custo da complementação a 14 aposentados da Câmara custa mais que o dobro do valor dos salários dos vereadores.