Calor aumenta em todo o Estado nesta terça de Carnaval

De acordo com o site Climatempo, ventos quentes vindos de regiões tropicais aliados a maiores períodos de sol fazem com o tempo esquente mais nesta terça-feira (25) em todo o Estado de São Paulo. As nuvens carregadas voltam a se formar por causa da grande disponibilidade de umidade no ar e do maior aquecimento. Os riscos de temporais são mais prováveis amanhã, quarta-feira (26).

Em Rio Claro o céu amanheceu nublado mas a previsão é de que as nuvens se dissipem até o meio da manhã.Em Rio CLaro a mínima foi de 20° e máxima chega a 28°. Podem ocorrer pancadas de chuva a tarde e a noite.