Você sabia, por exemplo, que há doenças que podem ser transmitidas por um simples beijo na boca? Que é importante higienizar a superfície da latinha quando for beber diretamente nela?

O alerta, também, se faz necessário com outros excessos nesta época do ano. As doenças sexualmente transmissíveis são outra preocupação. O Jornal Cidade conversou com a infectologista Suzi Berbert, da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, que traz informações sobre essas e outras questões.