Grande público acompanhou na segunda-feira (5) a vitória do Brasil sobre a Coréia do Sul na Copa do Mundo 2022 vendo o jogo no telão instalado pela prefeitura de Rio Claro no Espaço Livre Centro, na Avenida Visconde com a Avenida 12. “Sexta-feira tem mais festa aqui no Espaço Livre”, confirmou o prefeito Gustavo, que acompanhou a goleada brasileira ao lado de outros torcedores.

O jogo de sexta-feira (9) está marcado para as 12 horas e será contra a Croácia.

A iniciativa de instalar o telão faz parte do projeto Copa Cultural, organizado pelas secretarias municipais de Cultura e Esportes. “Além de torcer pela seleção brasileira, o público ouve música ao vivo e pode contribuir com o trabalho social do Fundo Social de Solidariedade”, afirma o secretário de Cultura, Dalberto Christofoletti.

Nos dias de jogos do Brasil, quem vai assistir no telão da prefeitura pode doar um quilo de arroz ou de feijão para o Fundo Social. Os doadores de alimento concorrerão a camisas dos quatro grandes times paulistas (Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo) em sorteio no dia 18 de dezembro.