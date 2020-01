Bombeiros resgatam motorista em alagamento na Estrada Velha de Brotas

O nível do rio Corumbataí voltou a subir na tarde desta segunda-feira (13) e com o transbordamento das águas, os acessos pela Estrada Velha de Brotas e pela Estrada do Sobrado estão novamente interditados. Nesse momento, uma equipe do Corpo de Bombeiros está na Estrada Velha de Brotas (que faz a ligação entre o final da rua 6, no Grande Cervezão, e a SP-191, que liga Rio Claro a Araras) resgatando o motorista de um veículo que tentou passar pelo local e, com o carro parado no meio do alagamento, necessitou do socorro. Em breve mais informações sobre o caso.