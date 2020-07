Uma transferência de uma gestante do Hospital de Itirapina para Rio Claro na manhã desta segunda-feira (6) por uma equipe do SAMU acabou com a realização de um parto em plena praça do pedágio na Rodovia Washington Luís (SP-310).

A mamãe Elisani Marques de Almeida Fabro veio com a equipe do Suporte Básico onde na viatura estavam o condutor socorrista José Lucas de Costa e a técnica de enfermagem Maria Antônia Teixeira. No meio do trajeto a gestante entrou em trabalho de parto e os profissionais fizeram contato com a Central avisando que iriam parar na praça do pedágio.

Diante disso foi solicitado o apoio da equipe do Suporte Avançado da concessionária Eixo que administra a rodovia onde também foram para o local o médico Dr. Luiz Felipe Silva Pacini Costa, a enfermeira Ana Paula Torres e o condutor socorrista Marcelo Zoratto.

Mas a pequena Julia de Almeida Fabro estava com pressa de vir ao mundo e nasceu bem e cheia de saúde dentro da viatura do SAMU mesmo, emocionando a todos que participaram do parto.

A mamãe Elisani com a pequena Julia nos braços

Após receber os primeiros cuidados foi possível seguir viagem e a bebê e a mamãe puderam chegar ao destino: a maternidade da Santa Casa de Rio Claro.

Este não foi o primeiro parto realizado por uma equipe do SAMU. De acordo com a coordenadora Silveli Pazetto ocorrências como esta são transformadoras: “Em um momento como este em que estamos vivendo, sermos portadores de uma notícia como esta, de um nascimento, nos enche de alegria”.

Ainda contribuíram para o final feliz desta história o Dr. Ronnie Peterson Meyer (Médico Regulador do SAMU), Milena Ariane Cândido de Paula Silva (Tarm da regulação – que atendeu a ligação) e João Marcelo Ferreira (Operador de frota regulação e que passou a ocorrência para a viatura).

Julia é a segunda filha do casal Elisani e Rafael Henrique Fabro. Juntos eles já tinham Lucas que não deu esse susto como a irmã.