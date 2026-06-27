Será mantido o acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que a bandeira amarela seguirá vigente no mês de julho para todos os consumidores do país

A bandeira tarifária permanecerá amarela em julho, informou nessa sexta-feira (26) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com isso, será mantido o acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos nas contas de luz, no próximo mês, para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo a Aneel, a decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado para o sistema.

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Entenda o sistema de bandeiras tarifárias

“A manutenção da bandeira amarela, ativa desde abril, reflete condições menos favoráveis de geração no País, típicas do período seco, quando há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado”, explicou a agência reguladora.

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 kWh consumidos. Os valores cobrados são: na bandeira amarela, acréscimo de R$ 1,88 por 100 kWh; na bandeira vermelha, patamar 1, aumento de R$ 4,46 por 100 kWh; e na bandeira vermelha, patamar 2, a tarifa sofre acréscimo de R$ 7,87 por 100 kWh. Por Agência Brasil.