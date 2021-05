O município de Rio Claro recebeu nesta sexta-feira (7) representantes do Banco do Brasil para a realização de vistoria técnica nos telhados do Jardim das Nações 1 e Jardim das Nações 2. A vinda dos técnicos a Rio Claro atende solicitação feita pelo prefeito Gustavo Perissinotto. “Queremos que as famílias que ali residem possam morar com tranquilidade”, afirma Gustavo.

Em 2018 um vendaval destelhou alguns prédios do empreendimento, situação que voltou a se repetir no final do ano passado. “Cobramos da empresa construção e também pedimos a intervenção do Banco do Brasil, que é o agente financeiro das obras, para que mudanças fossem feitas na estrutura do telhado a fim de evitar novos destelhamentos”, destaca o secretário municipal da Habitação, Agnelo Matos, que acompanhou a vistoria técnica nesta sexta-feira.

Além de um edifício no Condomínio Holanda, que fica no Jardim das Nações 1 e já está recebendo obras, também foram vistoriados prédios nos condomínios Suécia, Líbano, Espanha, Polônia, Portugal e Suíça, todos do Jardim das Nações 2. De acordo com Agnelo, a intenção é que todos os telhados sejam feitos em novo padrão, como forma de se evitar destelhamentos.

A vistoria também teve a participação de profissionais de engenharia das secretarias municipais da Habitação e de Obras, e do serviço social da Habitação, e teve apoio dos síndicos dos condomínios.