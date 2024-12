O espírito das festas de fim de ano ganha novos ares com o lançamento do livro “Feliz Novo Amor”, escrito em parceria pelas autoras Vivian Guilherme, de Rio Claro, e Raquel Giordano, de Ribeirão Preto. A obra, uma comédia romântica voltada para o público adulto, apresenta duas histórias que se passam no Natal e no Ano-Novo, explorando o humor e as reviravoltas do amor na vida de mulheres com mais de 35 anos.

Vivian Guilherme, conhecida por seus romances que mesclam comédia e a crise de meia-idade, é a responsável pela história de Ano-Novo, intitulada “Sobrevivendo ao Réveillon”. Já Raquel Giordano, com sua narrativa cativante, traz o clima natalino à tona em “Então é Natal e Amor Novo Também”.

As duas histórias se conectam pelo humor inteligente e pela capacidade de abordar, com sinceridade e diversão, os dilemas e surpresas de recomeçar no amor em uma fase madura da vida. Seja nos desafios de sobreviver à agitação de uma festa de Ano-Novo ou nas coincidências que só o Natal pode proporcionar, as personagens prometem arrancar risadas e aquecer os corações dos leitores.

Segundo Vivian, o projeto simboliza o desejo de celebrar o fim de ano. “É uma oportunidade de criar narrativas que se distanciam do clichê ao colocar no centro da trama mulheres fortes, reais e prontas para encontrar novas possibilidades, tanto no amor quanto na vida”, destaca a autora.

O projeto conta com capa desenvolvida pelo designer Avner Bonifácio e produção pela Editora Grou. Disponível para compra na Amazon e para assinantes do Kindle Unlimited, o livro oferece uma leitura leve e ideal para quem deseja entrar no clima das festas com boas doses de risadas e romance. Se você é fã de histórias divertidas e emocionantes que retratam os encontros e desencontros da vida adulta, “Feliz Novo Amor” é o presente perfeito para acompanhar o seu fim de ano.