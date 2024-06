Um dos homicídios registrados em Rio Claro no ano de 2022 aconteceu no Pq. Universitário. Vítima foi morta com mais de 20 tiros de fuzil em movimentada avenida

O Atlas da Violência, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(Ipea), com dados de 2022, divulgado no início desta semana, trouxe a cidade de Rio Claro, como o terceiro município mais violento do Estado de São Paulo, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, com uma taxa de 23,3 homicídios por 100 mil habitantes. Rio Claro no estudo realizado tem 201.418 habitantes e registrou 44 homicídios.

A cidade mais violenta do Estado de São Paulo, segundo o levantamento do Atlas da Violência, é Itapecerica da Serra que tem 158.522 habitantes e registrou no período um total de 42 homicídios, com uma taxa de 26,5 homicídios por 100 mil habitantes. A maior taxa registrada no Estado. Já a segunda cidade mais violenta apontada foi Caraguatatuba, no Litoral Norte Paulista. Caraguatatuba tem 134.873 habitantes e registrou 33 homicídios.

No ranking nacional das 319 cidades com mais de 100 mil habitantes no país, Rio Claro ocupa o 154º lugar entre as mais violentas, superando a taxa registrada na cidade de São Paulo (que ocupa a 209ª posição no ranking), que tem 11.480.799 habitantes e que registrou 344 homicídios em 2022 com uma taxa de 15,4 de homicídios por 100 mil habitantes.