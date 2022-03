Abril é o mês mundial da conscientização do autismo. No primeiro dia do mês, Rio Claro terá atividade especial para destacar a importância do assunto. Das 8 às 11 horas, nesta sexta-feira (1º), a Fundação Municipal de Saúde realiza a Manhã Azul, com piquenique e brincadeiras no Lago Azul.

“Convidamos toda a comunidade para participar dessa manhã de confraternização e diversão para crianças e adultos”, observa Nathália Rodrigues, que coordena o setor de saúde mental do município. Os participantes devem usar roupas leves e protetor solar e também levar o lanche para o piquenique.

A atividade será no barracão do Lago Azul, que fica na Avenida 42 com a Rua 2-A.

Na rede pública de saúde o atendimento às pessoas de até 18 anos com transtorno do espectro do autismo é realizado no Centro Especializado em Reabilitação (CER) Princesa Victoria. No caso das pessoas com mais de 18 anos o acompanhamento é feito nos serviços da rede de atenção psicossocial. A porta de entrada para os atendimentos são as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família.