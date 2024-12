Caso recente de furto registrado na área central. Comerciantes buscam solução

Na contramão, Polícia Militar aponta que problema vai além e tem cunho social. Enfraquecimento de ações da prefeitura é apontado pela corporação

O final de ano é uma data propícia para comerciantes de vários setores que estão de olho e torcendo para o aquecimento das vendas. Acontece que quem tem seu estabelecimento na área central de Rio Claro anda literalmente vivendo entre o ‘céu e o inferno’. Os casos de furtos têm sido recorrentes e os prejuízos neste contexto são inevitáveis.

Na última quarta-feira, por exemplo, coube ao proprietário de uma floricultura na Rua 2 deter um criminoso que furtou uma cesta de café da manhã. Consta no boletim de ocorrência que quando os policiais militares chegaram no local interrogaram o indivíduo que de imediato assumiu a autoria do crime e confessou que consumiu todos os alimentos da cesta. Declarou ainda que visualizou a cesta em cima do balcão e conseguiu pegá-la sem ninguém ver.

Já o dono do comércio contou que o furto aconteceu na parte da manhã e que após assistir imagens de câmeras de segurança flagrou no final da tarde o autor circulando tranquilamente pelo trecho, momento em que conseguiu detê-lo até a chegada da viatura. Na delegacia o autor prestou esclarecimentos e foi liberado. Segundo o boletim “o lapso temporal entre o furto, a abordagem e a apresentação na delegacia não se enquadra em flagrante delito”.

O que diz a Polícia Militar

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News Rio Claro o capitão Arruda do 37º BPM/I comentou a situação: “As questões na área central são antigas, mas é preciso frisar que eu vi um enfraquecimento após período eleitoral. A Polícia Militar tem a sua responsabilidade e não está se eximindo disso, no entanto, o que precisa ser feito tanto na área central de Rio Claro quanto em outras áreas é muito maior do que compete à PM. É uma ação de cunho social. As ações que estavam sendo adotadas no período pré-eleitoral particularmente eu não vi mais. A Rumo, a linha férrea, os vagões abandonados, que servem de suporte para que esses indivíduos pratiquem o furto estão no mesmo lugar. Nenhuma ação foi feita. Então a Polícia Militar está aqui, se faz presente e não se exime da responsabilidade, mas estamos aguardando a próxima reunião com todos os envolvidos para que a gente comece de fato a fazer o que tem ser feito. As nossas viaturas estão onde devem estar mas e outros setores, sumiram?”, questionou.

O que diz a prefeitura de Rio Claro

Questionada, a prefeitura de Rio Claro respondeu que as ações da pasta de Secretaria do Desenvolvimento Social seguem sendo realizadas sem alteração. “A equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas, 9 8912-1129, que funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 22 horas e sábados e domingos das 10 às 22 horas) realiza abordagem nos pontos onde há concentração de pessoas em situação de rua. Vale ressaltar que os serviços do Desenvolvimento Social não são coercitivos, e sim de vinculação, na tentativa de levar as pessoas em situação de rua à rede de atendimento. Aqueles que observarem pessoas em situação de rua podem fazer contato diretamente com a Associação Luz do Mundo pelo telefone (19) 9.7130-5502. O serviço funciona 24 horas. Também é possível contatar pelo número (19) 3522-1930 a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, que faz busca ativa de pessoas em situação de rua por meio do Seas. Os assistentes sociais oferecem acolhimento, auxiliam quem quer entrar em contato com a família e fazem encaminhamento à rede de serviços públicos para quem precisa tirar documentos, atendimento em saúde e demais necessidades. O acolhimento na Casa de Passagem, feito por meio da Associação Luz do Mundo, situada na Rua 6, 1318, Centro, inclui atividades socioeducativas, pernoite, banho e alimentação, com equipe que tem psicólogo e assistente social. Com relação a usuários de drogas, o município, por meio da Fundação Municipal de Saúde, disponibiliza atendimento a pessoas com dependência em álcool e/ou drogas no Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), a partir de demanda espontânea, sem a necessidade de encaminhamento”, diz nota enviada ao JC

Por fim a administração municipal afirmou: “Com relação à suposta onda de furtos e suspeitas sobre criminosos que circulam pela região central, tratam-se de assuntos de Segurança Pública, tratados pelas forças policiais. Em situações como essa as pessoas devem acionar a Polícia Militar e registrar boletim de ocorrência”. A reportagem também procurou a empresa Rumo, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. Assim que encaminhada será publicada.