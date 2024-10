Grande e tradicional debate político do Grupo JC de Comunicação acontece hoje (3) com transmissão ao vivo pelas redes sociais e na Rádio Jovem Pan News

O Grupo JC de Comunicação realiza na noite desta quinta-feira (3), no auditório da Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro), o tradicional debate eleitoral com os candidatos a prefeito do município. O evento é uma parceria com a instituição e também com a Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). Os pedidos de direito de resposta serão analisados por uma comissão formado por advogados representantes do JC, da Acirc e da OAB Rio Claro.

A transmissão acontece ao vivo, nos canais digitais do JC: Facebook, YouTube e Instagram, basta procurar por @jcrioclaro ou Jornal Cidade de Rio Claro. Também será transmitido o debate na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1.

A iniciativa é realizada pelo JC desde o ano de 2008 e é fundamental para aprofundar as discussões sobre políticas públicas, permitindo que a população conheça as propostas e avalie os planos para o futuro da cidade. Este diálogo é a oportunidade ideal para que eleitores explorem as prioridades de cada candidato, promovendo uma democracia mais engajada e informada.

As regras do debate foram apresentadas e acordadas previamente com os grupos de cada um dos quatro candidatos a prefeito, que concordaram com a dinâmica que será realizada. O primeiro bloco será de apresentação de cada um dos postulantes: Airton Moreira (Psol), Profº Antonio Sarti (PSB), Gustavo Perissinotto (PSB) e Rogério Guedes (PL).

O segundo bloco os candidatos irão responder às perguntas enviadas pelos internautas do Jornal Cidade. Foram selecionadas quatro perguntas e a ordem de respostas será por sorteio no momento da leitura das questões dos eleitores. No terceiro bloco serão perguntas entre os próprios candidatos a prefeito. Cada candidato terá direito a fazer uma pergunta e vai responder a um questionamento.

No quarto bloco os candidatos a prefeito de Rio Claro vão responder às perguntas formuladas por representantes da sociedade como a Acirc, Ciesp, Aspacer e Unesp/Conselho Estadual Do Meio Ambiente e do Projeto Geoparque. O quinto bloco será novamente com perguntas entre os próprios candidatos, mas cada um vai poder escolher para quem perguntar.

O sexto bloco acontecem perguntas livres entre candidatos, cada um escolhe para quem vai perguntar, mesmo que a pessoa já tenha sido escolhida. No sétimo e último bloco, cada candidato fará as considerações finais. Estrela Pneus, Loja do Madruga, Aurora FL Al Solutions, BAC Pintura Eletrostática, Bravi Gastronomia, Rio Marques Imóveis, Adrielly Transportes, Restaurante Jangada e Infinita Motors.