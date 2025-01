Entrada principal do Paço Municipal, localizado na Rua 3 entre as Avenidas 3 e 5. Foto: Arquivo JC

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Rio Claro (Sindmuni) convocou para o próximo dia 14 de janeiro o início das assembleias com os servidores municipais a fim de deliberar sobre a pauta de reivindicações quanto ao reajuste salarial da categoria para 2025/2026. Assim como no ano passado, somente os associados poderão participar das reuniões convocadas. Cada funcionário público deverá apresentar a carteirinha de sócio ou documento pessoal com foto.

A primeira assembleia será realizada no Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto), no dia 14, às 7h, na Rua 4-B, Cidade Nova. Coincidentemente, os servidores da autarquia estão em vias de mudar a configuração dos seus empregos, já que há o projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que pretende transformar o Daae em empresa pública. Quando isso ocorrer, os servidores poderão optar por continuar estatutários e migrarem à Prefeitura ou virarem empregados celetistas.

No dia seguinte, 15/jan, às 7h, será a vez dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, na sede da pasta na Avenida 58-A, no Jardim América. No dia 16, às 7h, os funcionários da chamada Facua (Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Asfalto), participarão da assembleia pelo reajuste salarial com o Sindmuni, na sede na Avenida Brasil.

No dia 17 de janeiro, no mesmo horário, a entidade marcou reunião com os servidores da Secretaria Municipal de Turismo, na antiga Estação Ferroviária. No dia 21, às 7h, será a vez dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras, na Rua Alfa, Distrito Industrial. No dia 22, às 17 horas, haverá assembleia geral no auditório do Sindicato dos Bancários, na Rua 3, Centro.

Vale lembrar que no ano passado o índice de reajuste ficou na casa dos 5%. Já o valor do vale-alimentação aumentou de R$ 660,00 para R$ 850,00. Recentemente, em dezembro, o Sindmuni publicou nota manifestando desacordo com a decisão do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em não pagar cesta natalina aos servidores públicos municipais – recomendação essa feita pelo Ministério Público. O Sindicato alega que a lei municipal prevê esse pagamento, mas conforme a Farol JC repercutiu dias atrás, o prefeito enviou projeto à Câmara Municipal para revogar essa previsão da legislação vigente.