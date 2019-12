Árvores de Natal da Prefeitura são enfeitadas pela população

Após as árvores de Natal feitas pela Prefeitura de Rio Claro com material reaproveitado terem viralizado nas redes sociais por estarem “tortas”, um grupo de moradores da cidade resolveu enfeitá-las com o objetivo de deixá-las mais bonitas e interromper a onda de críticas negativas que tomaram conta da internet.

A ideia de “recuperar” as árvores partiu de Alexandra Soares, que através das redes sociais sugeriu que a população colaborasse para enfeitá-las: “Eu vi que estavam faltando enfeites e que poderíamos juntar a população e cada um colocar enfeites. Aí eu publiquei no face chamando as pessoas que quisessem participar para enfeitar ela ao invés de reclamar e criticar”.

Alexandra ainda afirma que ficou emocionada ao ver o resultado final da ação que realizou no Jardim São Paulo. “Quase chorei. Ficou linda com os enfeites. É uma alegria que não tem explicação, como se eu voltasse na minha infância. É muita felicidade quando a gente olha o antes e depois e vê tudo feito com amor. Eu não me importo com o que os outros falam, o que eu importo é que estou fazendo o bem pra mim e pra minha cidade”, conta Alexandra, ressaltando que agradece a todos que participaram da ação e que gostaria que mais pessoas tivessem a mesma atitude e ajudassem a decorar as outras árvores de Natal espalhadas pela cidade.

A professora Rosemeire Archangelo viu a publicação de Alexandra nas redes sociais e decidiu também fazer parte da ação: “Eu não gostei das árvores, mas não havia me manifestado, pois ficava pensando no servidor público que tinha feito o serviço e em como ele estava se sentindo com toda a repercussão. Além disso pensava que essas árvores estavam na entrada de bairros localizados na periferia e que pra nós adultos a magia do Natal tem conotação diferente do que é para as crianças. E quando ela deu a ideia senti que poderia contribuir de alguma forma para alegrar essa magia do natal. Afinal o que é esse espírito natalino, senão agir em prol do outro?”.

Rosemeire se juntou com alguns familiares e conhecidos e enfeitou a árvore localizada no bairro Mãe Preta e afirma que ficou satisfeita com o trabalho: “Fiquei feliz com o resultado. Apesar do enfeite ser simples. Fizemos o que conseguimos e as cores fortes realçaram. Senti um bem estar, talvez seja isso o espirito natalino. Doar seu tempo, compartilhar ideias, trabalhar juntos em prol de um objetivo”.

Prefeitura

A Prefeitura Municipal, responsável pela colocação das árvores de Natal, afirmou que “as decorações acrescentadas pela comunidade nas árvores de Natal instaladas pela prefeitura são permitidas, desde que mantenham o objetivo dos ornamentos que é lembrar e estimular o espírito de Natal e sua mensagem de união, paz e fraternidade”.