Flávio Wetten, artista de Rio Claro (Foto – Bia Salla)

Flávio Wetten é um fenômeno nas redes sociais com a Life on a Draw

Nacionalmente conhecido pelo trabalho que realiza e costuma publicar em suas redes sociais, o artista de Rio Claro, Flávio Wetten é o responsável pela ilustração da capa do caderno especial de aniversários dos 197 anos de cidade de Rio Claro. Em seu Instagram, através do projeto Life on a Draw (@lifeonadraw), o artista reúne mais de 700 mil seguidores.

Wetten gentilmente atendeu a um pedido feito pelo Grupo JC de Comunicação e ilustrou um dos pontos da cidade de Rio Claro mais conhecido e simbólico: o coreto localizado no Jardim Público do município, localizado nas ruas 3 e 4, entre as avenidas 3 e 2.

Nas cores branca e marrom, o espaço foi revitalizado há um tempo e é símbolo da região central. Na ilustração, Flávio é fiel as cores, formas e arquitetura do espaço, adicionando o amor, através de um pássaro e um coração pendurado no centro do coreto. Na imagem, o artista também adiciona sua assinatura, a tradicional coroa amarela de três pontas no topo do ponto turístico.

ENTREVISTADO

Em um passado recente, Flávio Wetten foi um dos entrevistados da edição de número 37 da JC Magazine. Contou um pouco de sua história, falou sobre arte, inspiração e vida.

Já marcou presença também no Podcast Chega Junto, na época apresentado por Laura Tesseti e JP Granado, disponível no Youtube do Jornal Cidade e teve seus diversos trabalhos de sucesso publicados nas páginas do JC.