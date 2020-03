Ramon Rossi

A vacinação contra a gripe em Araras foi retomada nesta quinta-feira (26) para o público-alvo desta primeira etapa da campanha, composto por idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. No Centro de Saúde Dr. João Geraldo Noronha, ao lado do Corpo de Bombeiros, a vacinação é no sistema drive thru. A medida garante o distanciamento social para evitar a contaminação pelo coronavírus (Covid-19).

A vacinação seguirá até 15h30 nos seis postos onde há salas de vacina e na tenda montada na Praça Barão de Araras, próximo à Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, para atendimento exclusivo de idosos. A primeira remessa de doses acabou na última segunda-feira (23) em Araras, dia em que a campanha nacional teve início. Foram disponibilizadas, inicialmente, 5,6 mil doses para a cidade.

A segunda remessa conta com mais 5,9 mil doses, que são encaminhadas pelo Ministério da Saúde aos Estados, responsáveis pelo repasse das vacinas aos municípios. A chegada das novas doses foi confirmada pela DRS X (Departamento Regional de Saúde), de Piracicaba, órgão do Governo do Estado que abastece Araras.

A partir de sexta-feira (27), a vacinação acontece das 7h30 às 15h30 nas salas de vacina e das 8h às 15h30 na tenda da Praça Barão de Araras.

Vale lembrar que esta vacina não previne contra o Covid-19, mas o objetivo do Ministério da Saúde é proteger a população contra a Influenza e minimizar o impacto sobre os serviços de saúde.

A segunda etapa tem início a partir de 16 de abril para professores e portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, além de integrantes das forças de segurança e salvamento.

No dia 9 de maio será o “Dia D” e o público-alvo imunizado serão crianças com idades entre seis meses e seis anos incompletos, pessoas entre 55 e 59 anos, gestantes, puérperas, indígenas, privados de liberdade adolescentes e jovens sob medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional.

Outras informações sobre a Campanha de Vacinação podem ser obtidas pelo telefone (19) 3543-1522/ ramal: 219/ 226.

Onde acontece a vacinação

Das 7h30 às 15h30

PSF Edmundo Ulson (Parque Tiradentes)

PAM Antônio Carlos Fabrício (José Ometto 2)

PAM Dr. Osvaldo Salvador Devitte (Narciso Gomes)

PSF Madre Carla Rabolin (Jardim Alvorada)

PSF Ênio Vitalli (Jardim Piratininga)

CS2 Dr. João Geraldo Noronha (Belvedere)

Das 8h às 15h30 – exclusivamente para idosos

Tenda na Praça Barão de Araras (próximo à Basílica Nossa Senhora do Patrocínio)