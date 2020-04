Ramon Rossi

As medidas contra o avanço do Coronavírus (Covid-19) não param em Araras. Nesta quarta-feira (8), equipes da prefeitura estão realizando a higienização e limpeza em torno de unidades de saúde, hospitais e espaços públicos do município.

Em entrevista ao Jornal Cidade, o secretário municipal de Serviços Públicos, Beto Cabrini, disse que as ruas são lavadas com produtos desinfetantes, que vem sendo utilizado em ações similares na capital paulista e, que além das unidades de saúde, as equipes seguirão pelos bairros semanalmente.

“A ação é mais uma medida de prevenção que o governo toma com o objetivo de achatar a curva do vírus em Araras. Pedimos a todos os moradores para cada um fazer a sua parte, cuidando da higienização de casa. De acordo com cronograma realizado pelas nossas equipes, a desinfecção seguirá depois para a região leste da cidade”, comentou ele.

Atualmente, a cidade conta com 15 casos de coronavírus (Covid-19) em investigação, 2 casos confirmados, 11 descartados e um total de 28 notificações.