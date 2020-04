Ramon Rossi

Araras continua aguardando resultados do IAL (Instituto Adolfo Lutz) para diagnóstico de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) na cidade. O prazo para emissão dos laudos depende exclusivamente do IAL, órgão oficial credenciado para realizar análises infectocontagiosas encaminhadas pela rede pública do Estado de São Paulo. Atualmente, o município contém 16 casos em investigação.

Segundo a assessoria do Instituto, são recebidas, por dia, 1,2 mil amostras para serem analisadas de todos os municípios paulistas e são processados “prioritariamente os casos graves e óbitos, conforme definido pelo Centro de Contingência de SP”.

Diante do aumento da demanda, o instituto não divulga mais previsões sobre o tempo para conclusão dos laudos – até então, o prazo informado era de até 15 dias. Ainda de acordo com o IAL, “a Secretaria de Estado da Saúde está ampliando a rede de diagnóstico e adquirindo insumos extras para a detecção de Covid-19. A pasta estadual já adquiriu 60 mil testes extras para suporte do Instituto Adolfo Lutz, importados dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde também envia testes aos Estados”.

O Jornal Cidade obteve a informação que a Prefeitura de Araras também adquiriu testes rápidos para serem utilizados na cidade e agilizar o diagnóstico de casos. A previsão é que o material, que é importado, chegue nas próximas semanas.