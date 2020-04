Ramon Rossi

A Vigilância Epidemiológica de Araras confirmou mais um caso de Covid-19 nesta sexta-feira (24). Essa é a 12ª confirmação da doença na cidade desde o início da pandemia.

O paciente deu entrada no hospital no último domingo (19), com sintomas suspeitos da doença. Ele passou por avaliação médica e foi submetido ao protocolo para investigação de contágio pelo vírus Sars-Cov-2, causador da Covid-19. De acordo com informações médicas, o paciente está internado na UTI, mas apresenta quadro estável e se recupera bem.

Até a manhã de hoje, a cidade registrava 70 notificações da doença – esses dados envolvem casos suspeitos em investigação, confirmados e também descartados. Além dos 12 pacientes que testaram positivo, há outros 48 casos já negativados após análises laboratoriais e 10 ararenses aguardando resultado de exames para diagnóstico do caso.

As suspeitas em investigação envolvem pacientes de Araras, internados em hospitais da cidade e também profissionais que trabalham na área da saúde. Há, atualmente, seis pacientes internados – três deles na UTI. Entre os casos confirmados, cinco pacientes já estão foram do período de transmissão do vírus, após cumprirem o isolamento domiciliar, e dois deles estão internados na UTI. Outros quatro ainda estão em período de isolamento domiciliar. Há ainda um óbito em decorrência da Covid-19 confirmado na cidade.