Araraquara recebeu nesta manhã de terça-feira, dia 31 de março, o resultado de cinco testes para o novo Coronavírus (COVID-19). Desses, dois foram descartados e três positivados. O Boletim Extraordinário do Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara foi divulgado pela secretária municipal de Saúde, Eliana Honain na página oficial do Facebook da Prefeitura.

Segundo a titular da Pasta, dos três casos positivados, todos pacientes da rede privada de saúde, um é do idoso de 81 anos, que foi a óbito na última sexta-feira, dia 27 de março, outro de paciente de 56 anos que segue internado em caso grave e outro de uma paciente de 53 anos que continua internada, porém responde bem ao tratamento. “Nos comprometemos com essa transparência. Sempre falamos que assim que tivéssemos casos confirmados, o Comitê viria imediatamente a público e assim faremos sempre”, destacou a secretária.

De acordo com Eliana Honain, os resultados já eram esperados, já que, embora com a demora dos resultados, os pacientes já apresentavam clinicamente todos os sinais, bem como alguns (dois deles neste caso) tiveram histórico de viagens a São Paulo, onde há transmissão comunitária.

Bloqueio e assistência

A Secretária garante que todo o sistema de bloqueio, ou seja, de monitoramento para isolamento de familiares já foi feito. “As nossas equipes, através de visitas, já fizeram o acesso às famílias que estão sendo acompanhadas. E estamos estendendo a ação a outras pessoas que tiveram o contato com essas três pessoas”, destacou.

“A Prefeitura está tomando todas as providências. Estamos estruturando a nossa rede de assistência. A unidade de referência, a UPA da Vila Xavier, terá leitos de UTI e leitos de retaguarda, assim como segue em ritmo acelerado a estruturação o Hospital da Solidariedade, o nosso hospital de campanha, para a garantia de atendimento à população”, explicou.

Exames

“Todos nós, em vários momentos, dissemos que o vírus já estava circulando em Araraquara, porque temos casos na região e a cidade não é uma ilha e todas as nossas iniciativas e ações foram com base nisso. Tem um trabalho conjunto, de várias frentes para que enfrentemos essa pandemia que assola o mundo e atinge todos nós”, disse.

Eliana finaliza o Boletim Extraordinário do Comitê reforçando que um dos maiores problemas enfrentados pelos municípios neste início do surto do novo coronavírus, que é a demora na divulgação de resultados dos exames, está prestes a ser solucionada. Segundo ela, a Faculdade de Farmácia da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Araraquara fará exames para diagnosticar a Covid-19 a partir dos próximos dias, seguindo os critérios do Ministério da Saúde, para pacientes internados e profissionais da saúde.