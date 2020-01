Ano Novo: retorno nas rodovias tem pico das 10h às 23h

A partir deste 1º de janeiro já tem início o retorno das pessoas que viajaram para aproveitar o feriado do Ano Novo fora da cidade. Nas rodovias da região de Rio Claro o movimento deve seguir intenso até o próximo domingo (5).

De acordo com a Arteris Intervias, empresa integrante do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, já nesta quinta-feira (2) os motoristas podem encontrar maior movimento entre as 10h da manhã e às 23 horas. O mesmo vale para o próximo domingo, quando se encerra o período comemorativo.

Operação

A Arteris Intervias está com o efetivo completo de plantão, mantendo veículos operacionais como ambulâncias, inspeção de tráfego, guinchos, caminhões-pipa e carretas de apreensão de animais, além de equipes de resgate e socorro mecânico, à disposição do usuário.

Com cerca de 70 câmeras, o Centro de Controle Operacional (CCO) efetuará o monitoramento da movimentação na rodovia. O usuário também pode obter mais informações e ajuda por telefones de emergência (call box) instalados em cada quilômetro da rodovia ou pelo telefone de atendimento da concessionária – 0800 707 1414.

Cuidados

Quem vai aproveitar o período para viajar precisa ter um cuidado com a manutenção do veículo. Fique atento com as recomendações de segurança da Intervias:

– Realizar o check-up antes de iniciar a viagem, verificando principalmente itens de segurança, tais como pneus, parte elétrica, triângulo e estado geral dos cintos de segurança;

– Na viagem, respeitar os limites de velocidade da via;

– Todos os ocupantes devem fazer uso do cinto de segurança, inclusive passageiros do banco traseiro;

– Crianças devem ser transportadas na cadeirinha, ou assento especifico de acordo com a idade;

– Respeitar a sinalização de trânsito;

– Manter distância de segurança em relação ao veículo que trafega a frente;

– Os veículos devem trafegar com o farol aceso;

– Em caso de chuva o motorista deve redobrar a atenção, diminuir a velocidade, e no caso de chuva muito forte deverá aguardar num posto de serviço. Nunca parar na pista.