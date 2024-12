Foto: Arquivo JC

Nesta segunda-feira (30), o horário de atendimento do comércio e das repartições públicas segue normal, mas na quarta-feira (01), feriado do Ano Novo, ou Dia da Confraternização Universal, traz mudanças no funcionamento de vários setores ao longo desta semana.

Na prefeitura de Rio Claro, nesta terça-feira (31), quarta-feira (1º) e quinta-feira (02), não haverá expediente na maioria dos setores públicos municipais. O atendimento será retomado na sexta-feira (3).

Os serviços de destinação de lixo e entulho não serão realizados na quarta-feira, 1º de janeiro, mas na terça-feira e quinta-feira terão expediente. Portanto, a coleta de lixo domiciliar, o atendimento nos ecopontos e o serviço de cata bagulho não serão realizados no Dia da Confraternização Universal, na quarta-feira (01). Na terça-feira (31), a coleta de lixo e o cata bagulho serão normais. Os ecopontos abrem até as 17 horas. Na quinta-feira (2) esses três atendimentos serão feitos sem alterações.

Nesta terça-feira, quarta-feira e quinta-feira o setor de saúde terá plantões nos pronto-atendimentos do Bairro do Estádio (Avenida 29, ruas 12 e 13) e do Cervezão (Rua M-9, 66). O Samu atende sem interrupções pela linha 192.

A feira livre da Vila Martins não será realizada nesta terça-feira (31), véspera de Ano Novo. Na quarta-feira, 1º de janeiro, não haverá feira livre na praça Tilápias, localizada no bairro Cidade Jardim.

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto – Daae, não haverá atendimento presencial nesta terça (31), quarta (01) e quinta (02), retornando na sexta-feira (3), a partir das 8 horas. Serviços essenciais como captação, tratamento e abastecimento de água, além de reparos emergenciais, são realizados todos os dias pelas equipes do Daae. Nestes três dias, o atendimento ao usuário será feito por plantão telefônico, na linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas e recebe chamadas de telefones fixos e celulares, todos os dias da semana. O WhatsApp da autarquia está disponível em dias úteis, das 8 às 18 horas, pelo número (19) 99290-6424. Portanto, ficará inativo somente no dia 1º de janeiro, feriado nacional do Dia da Confraternização Universal.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista – Sincomercio, as lojas do chamado “comércio de rua” de Rio Claro atendem os clientes nesta terça-feira (31) das 9 às 15 horas. Na quarta-feira (01) o comércio estará fechado e na quinta-feira (02), o atendimento será retomado ao meio-dia e vai até às 18 horas. Os supermercados atendem nesta terça-feira (31) e quinta-feira (02) com horário estabelecido por cada empresa. Não haverá atendimento na quarta-feira (01).

No Shopping Rio Claro, as lojas estarão abertas nesta terça-feira (31) das 10 às 16 horas; já a praça de alimentação funcionará das 11 às 16 horas. No dia primeiro, o centro de compras estará fechado. Na quinta-feira (02), as lojas atenderão das 13 às 22 horas, enquanto a praça de alimentação estará aberta das 12 às 22 horas. No Grupo Cine, não haverá sessões nesta terça (31) e quarta (01). A casa lotérica localizada no shopping atende nesta terça-feira (31) das 10 às 16 horas e estará fechada na quarta-feira (01). Na quinta-feira (02), o funcionamento será das 12h às 19h. O Posto do Poupatempo estará fechado na terça (31) e quarta (01), retomando o atendimento das 9 às 17h15 na quinta-feira (02).

As casas lotéricas estarão abertas nesta terça-feira (31) e também na quinta-feira (02) no horário tradicional. Na quarta-feira (01) não haverá atendimento ao público. Nas agências bancárias, não há atendimento ao público nesta terça-feira (31) e as compensações bancárias não serão efetivadas. Os bancos seguem fechados nesta quarta-feira (01) e na quinta-feira (02), voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público. Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – 31/12 e 01/01 – poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte.