Airton Moreira, candidato a prefeito do Psol/Rede

Na sabatina na rádio Jovem Pan News, candidato a prefeito do Psol/Rede também propôs tarifa zero no transporte, porém, a longo prazo

Dentro da série de sabatinas com os candidatos a prefeito na rádio Jovem Pan News, neste sábado (24) foi a vez do candidato Airton Moreira, entrevistado pelo jornalista e doutor em Comunicação Diógenes Pasqualini (Didi) e Luiz Carlos Rezende (Curinga), da Cultive Comunicação. Na sabatina, Airton reafirmou a defesa de propostas como a do IPTU Progressivo, esclarecendo mitos sobre a cobrança escalonada. “É garantir que quem tem mais , uma quantidade maior ou um imóvel maior, acúmulo de capital maior, pague mais”. Entre as propostas também está a tarifa zero para o transporte coletivo, mas a longo prazo, sem promessas já para 2025.

Os adversários não foram poupados. Ao defender a necessidade de apresentação de propostas para o município, acima da polarização política e de apoios de lideranças nacionais, o candidato do Psol falou sobre Rogério Guedes (PL): “A única coisa que falou foi defender que é o candidato do Bolsonaro”. No debate sobre ciclovias, sobrou para Gustavo Perissinotto (PSD). “Se constrói ciclovias, mas não se constrói conexão entre elas”.

Airton também fez críticas às terceirizações na atual gestão, prometendo um “pente fino” caso seja eleito (também se o Psol fizer vereadores) e afirmando que resultam em queda na qualidade dos serviços e precarização para os trabalhadores: “Quando digo gestão atual, é o prefeito Gustavo Perissinotto e é o vice-prefeito Rogério Guedes, que não deixou de receber salários e não perdeu as prerrogativas. Tem que ser colocado na conta dele também”.

Assista a entrevista na íntegra logo abaixo:

“Pela forma como apresentaram o plano de governo, feito pelo ChatGPT com proposta de corredor exclusivo de ônibus e aeroporto para turistas para Cordeirópolis, me parece que isso não tem sido o forte dessa campanha” Alfinetou pelas redes sociais o prefeito de Cordeirópolis, Adinan Ortolan, ao se referir aos problemas enfrentados por uma candidatura adversária junto à Justiça Eleitoral.

Adinan Ortolan

Sabatinas

Começou neste sábado (24) na rádio Jovem Pan News a série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Rio Claro. A cada sábado, com ordem definida por sorteio, um nome da disputa ao Executivo é entrevistado pela bancada de jornalistas e/ou comentaristas de Política. O primeiro entrevistado foi o candidato do Psol/Rede, Airton Moreira (foto da capa). A série de entrevistas prossegue sempre aos sábados, a partir das 9 horas. Na sequência virão Gustavo Perissinotto (31/08), Antonio Carlos Sarti (07/09), Juninho da Padaria (14/09) e Rogério Guedes (21/09). Acompanhe pela FM 106,1, no youtube.com/jornalcidade e na página do Jornal Cidade de Rio Claro no Facebook.

lll Fogo amigo

Na disputa a prefeito de Rio Claro, nem sempre os ataques vêm dos adversários. Com a campanha na rua, já começaram a surgir os tradicionais casos de “fogo amigo”. Como nos vídeos da candidata a vereadora Tiemi Nevoeiro com críticas ao atual governo. Tiemi é candidata pelo Republicamos, partido que integra a base de apoio a Gustavo Perissinotto. O que gerou uma certa “saia justa”.

lll Vermelhou

Outro “fenômeno” observado nos últimos dias é o do “mais um passo à esquerda”, praticado por alguns petistas que, descontentes com o título de candidatura progressista carimbado no candidato a prefeito apoiado pelo partido, Antonio Carlos Sarti (PSB), na prática estão ajudando também os nomes do Psol, sob a defesa de uma candidatura “orgulhosamente de esquerda”.

lll “Big Brother”

No episódio de agressão na Câmara Municipal na segunda-feira (19), envolvendo Paulo Guedes (Progressistas) e Moisés Marques (PL), a grande questão é como o candidato a vereador Kleber Paella do Bem (União Brasil) chegou primeiro às imagens do exato instante em que Guedes agrediu Marques, enquanto o agredido (parte mais interessada e do mesmo grupo político de Kleber), ainda não teria conseguido acesso?