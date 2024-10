No teatro do Sesi Rio Claro a atração é o espetáculo infantil Paula e o Lobo, apresentado gratuitamente para todos espectadores

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 25 a 30 de outubro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (25)

MERCADÃO – Tem Kalu e os Bambas a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

HALLOWEEN – O Esquenta Halloween no Shopping vai ter atividades em parceria com a escola InFlux como Make your own ghost (monte seu fantasma), Mummy bowling (boliche de múmia), Costumes parade (desfile de fantasias), Spiders race (corrida de aranhas) e Freeze dance (estátua) no dia 25 das 16h às 20h. O local fica próximo ao acesso ao Shopping pela Avenida Conde Francisco Matarazzo Jr. Já no dia 26, das 14h às 18h, terá oficinas de pintura facial e desfile de personagens fantasiados.

VILA DO CHOPP – Tem Samba da Aninha na noite desta sexta-feira, na Vila do Chopp. A casa, que fica na Avenida 42, 222, na Vila Operária, em Rio Claro, abre a partir das 18 horas.

SOCIEDADE ITALIANA – A Banda Sinfônica União dos Artistas Ferroviários apresenta “Temas Sinfônicos”, com a regência de Rodrigo Morato, a partir das 20 horas, com entrada gratuita, na Sociedade Italiana de Rio Claro, localizada na Rua 4, no Centro.

SESI RC – Segue nesta sexta e sábado, a partir das 20 horas e no domingo, às 18 horas, o espetáculo “Vestígios de Alguém que Não Pôde Falar”, no Sesi Rio Claro, localizado na Rua M-29, 441, no Jardim Floridiana. Os ingressos devem ser retirados pelo portal Meu Sesi, na internet.

SÁBADO (26)

MERCADÃO – Carlinhos Cacamasso é a atração da tarde de sábado, a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro. E a partir das 18h30, quem sobe ao palco é Isa Lima. Não perca!

SHOPPING – O Shopping Rio Claro, em parceria com a Warlock Discos, promove no dia 26 de outubro, das 10h às 22h na Praça de Alimentação, a 2ª Feira de Discos. Esta será mais uma oportunidade para os apaixonados por música comprarem, venderem e trocarem discos de vinil, CDs e DVDs.

CRIANÇAS – O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro organiza para este sábado (26), das 9h às 13h, a Festa das Crianças. O evento é aberto a todos os interessados e será realizado no Parque Municipal Lago Azul. Não haverá cobrança de ingresso.

As crianças poderão se divertir em brinquedos infláveis e ganharão algodão doce e pipoca

UMA NOITE NO MUSEU – As edições do evento “Uma noite no Museu” retornam neste dia 26 com a banda cover ABBA The Music, interpretando grandes sucessos do grupo sueco. Como é de praxe, a programação terá início às 18 horas, com a abertura do Museu Histórico de Rio Claro para visitação. O Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga está localizado na avenida 2, 572, Centro. A entrada será gratuita.

LIVROS – O lançamento dos livros “Amor Pálido”, de Lucas Plancke, e “Escute o Silêncio”, de Jonathan Clóvis dos Santos, marca o primeiro grande ato da Academia de Letras Rio-Clarense (Alerc-SP). O evento acontece no dia 26 de outubro, a partir de 18 horas, no Gabinete de Leitura, localizado na Avenida 4 nº 427, entre as Ruas 5 e 6, com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura. A entrada é gratuita.

ADOÇÃO – A 30ª Feira de Adoção de Cães e Gatos da ONG Amigo do Canil Rio Claro acontece neste sábado, das 8 às 12 horas, na Academia XPrime, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 308, no Bairro do Estádio. É fundamental que a pessoa que tenha interesse em adotar leve documento com foto, comprovante de endereço e fotos do imóvel onde o animal ficará.

GINÁSTICO – Tem Tiago Meyer, fazendo uma deliciosa roda de samba, no Bar da Piscina do Grupo Ginástico. A abertura do show acontece às 19 horas. Sócios não pagam e não sócios – mulheres R$10,00 e homens R$20,00. Na Rua 3, entre avenidas 3 e 5, no Centro da cidade.

KARAOKÊ NIGHT – Edição de Halloween do Karaokê acontece em Santa Gertrudes, no Let’s Go bar, com concurso de fantasia e muita diversão. Haverá prêmios para o primeiro, segundo e terceiro lugares, na Rua 2, entre as avenidas 7 e 9, no Centro de Santa Gertrudes.

SESI RC II – O espetáculo “Paula e o Lobo” será apresentado neste sábado, a partir das 14h30, no Sesi, em Rio Claro. A peça retrata uma trupe de artistas mambembe que vem à cidade para apresentar o conto “Pedro e o Lobo”. Porém, ao chegar no local, descobrem estão sem boa parte do elenco, e terão que representar todos os personagens. O Sesi fica na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente através do portal Meu Sesi.

AFTER DOS MONGES – Evento acontece neste sábado, no Floridiana Tênis Cube, a partir das 22 horas, com show de Jeito Moleque, DJ Kid, Grupo Pago10 e Biah Cavalcante. O Floridiana fica na Avenida 1JF, 400, no Jardim Floridiana. Ingressos estão sendo vendidos pelo site Byma.

Jeito Moleque será uma das atrações do After dos Monges que ocorre neste sábado, no Floridiana Tênis Clube

DOMINGO (27)

MERCADÃO – O grupo União de Amigos agita a tarde de domingo, a partir das 12h30, no Mercado Municipal, localizado na Rua 8, 1345, no Centro de Rio Claro.

QUATRO E MEIA – O Projeto Quatro e Meia deste domingo (27) será uma “tarde piseira”. As apresentações, no Lago Azul de Rio Claro, começam excepcionalmente às 16 horas. Não há cobrança de ingresso. Se apresentarão durante à tarde o Grupo Love Som, Kabeludo do Forró e Mateuzinho Cantor.

PORCO – A 2ª edição do Porco na Fornalha acontece neste domingo, a partir das 12h, no Santuário da Boa Morte e Assunção, na Rua 10, com avenidas 7 e 9. O valor da adesão é de R$60,00 por pessoa e é permitido comer à vontade, as bebidas são à parte. Crianças até 10 anos não pagam e de 10 a 12, pagam R$30,00.

GACC – O Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC) está em busca de voluntários para a 9ª edição da Campanha Natal Luz, uma ação solidária que, desde 2016, arrecada fundos para cobrir os serviços e benefícios oferecidos a mais de 90 crianças e adolescentes em tratamento oncológico. A campanha consiste na venda de rifas com prêmios imperdíveis, e convida a comunidade a participar dessa causa nobre. Interessados em se tornar voluntários vendedores podem entrar em contato pelo WhatsApp: (19) 99621-9518.

ARRECADAÇÃO – A ONG Anjos de Focinho está arrecadando roupas, sapatos e acessórios em bom estado de conservação para o bazar da instituição que acontece no dia 7 de dezembro. Os valores arrecadados serão destinados à causa animal. Pontos de arrecadação: RB Bergantim, localizado na Rua 7, 2360, no Santana de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas e aos sábados, das 10 às 14 horas.

SERTANEJO NA ESTAÇÃO – Acontece todos os domingos, das 10 às 13 horas, na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, localizada na Rua 1, no Centro, o Sertanejo na Estação, com muita música raiz de qualidade e cantores do município. O evento é realizado por Edoardo Ravelli.

SERESTA – A tradicional Seresta na Philarmônica acontece neste domingo, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, localizada na Rua 5,938, no Centro.

SEGUNDA (28)

SÃO JUDAS – Tradicional entrega do bolo de São Judas acontece nesta segunda, ao longo do dia. Missas serão celebradas às 8h, 15h e 19h, em homenagem ao dia do santo. Na Rua 5, com avenidas 36 e 38, na Vila Operária, em Rio Claro.

QUARTA (30)

FEIRA – Edição Especial de um ano da Feira da Praça Tilápias acontece na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, das 18 às 22 horas, na Rua 4 com avenida 39, no Cidade Jardim. Haverá distribuição de bolo, DJ Bidu animando os presentes e sorteio de brindes.