Histórias de Gaveta, da Cia. Incomum, tem contação de histórias neste sábado no teatro do Sesi/Rio Claro

Confira a programação que tem teatro, música, quermesse e vários destaques em Rio Claro no fim de semana

SEXTA-FEIRA (07)

Feira do Produtor Rural – Nesta sexta, a partir das 17 horas, na Rua 3-A número 1.155, na Vila Martins. Opções em hortifrutis diretamente com o produtor, artesanato e praça de alimentação.

Empreendedoras em Ação – Exposição e vendas de produtos feitos pelas empreendedoras de Rio Claro das 14 às 22 horas. Apresentação do coral ADB às 19 horas. Na sede da Acirc, na Rua 3, esquina com a Avenida 12, no Centro de Rio Claro. Entrada Franca.

Shopping Rio Claro – segue a programação de Cantatas de Natal na praça de alimentação. Nesta sexta (6), Colégio Trígono às 19h30; na quarta-feira (11), a Guarda Mirim às 19h30; no sábado (14), às 17h30, ABA – Associação Betesda Assistencial e às 19h30, Qualificamax. No dia 18 a apresentação será da Casa da Música, às 19h30; dia 20, Coral Efraim – Igreja Batista Betel, às 19h30 e dia 21, Escola Sol Arte, às 19h30.

Mercado Municipal – Rock com The Loopers a partir das 19 horas. Na Rua 8 número 1345.

Restaurante do GG – Sextou com Jeito Simples trazendo muito samba a partir das 19h. Na Rua 3, nº 940, no Centro. Informações (19) 97106- 6576.

Point da Lagoa – A dupla Marcos Túlio e Di Rodrigues é a atração nesta sexta a partir das 19 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Chopp e Cia – O grupo Kalu e os Bambas garante a animação com muito samba. Na Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Madureira – Niltão Lopes e convidados, a partir das 20h30. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

La Sete – Festa Eletrônica La Sete Signos edição Sagitário, nesta sexta a partir das 22 horas. Na Avenida 14 número 2121. Informações (19) 99706-1940.

Joaquina – Dj Remer e Dj Acass, nesta sexta, a partir das 23 horas. Na Rua 14 número 2486, no Jardim São Paulo.

SÁBADO (07)

Histórias de Gaveta – Cia. Teatro InComum

E se você abrisse uma gaveta e lá de dentro surgisse um livro? E de outra, uma música? E se abríssemos mais uma e de lá saíssem trava-línguas e adivinhas?

Sesi Rio Claro – Histórias da gaveta Com a Cia. Teatro InComum neste sábado às 16 horas. No projeto de Contação de História, “Guarda Pó” e “Tira Poeira” circulam com um móvel cheio de gavetas de onde saem diferentes narrativas, trava-línguas, adivinhas, músicas e até perfume. Em interações divertidas, a dupla convida o público a abrir as gavetinhas e descobrir histórias prontas para serem compartilhadas. Informações e reservas de ingressos no site www.sesisp.org.br.

Mulheres que Fazem – Evento de comemoração dos três anos de atividades do grupo de empreendedoras, com exposição e venda de presentes, produtos de vários segmentos e Gastronomia. Na Rua 5 Jport, número 50, entre as Avenidas 46 e 50, no Jardim Portugal, das 10 às 18 horas, com entrada franca.

Empreendedoras em Ação – Exposição e vendas de produtos feitos pelas empreendedoras de Rio Claro das 9 às 18 horas. Rodas de conversa sobre Precificação (9 horas), Noções Básicas sobre Marketing Digital ( 10 horas) e e sobre Noções Básicas de Gestão Financeira (15 horas) Na sede da Acirc, na Rua 3, esquina com a Avenida 12, no Centro de Rio Claro. Entrada Franca..

Sesc Piracicaba – Raiz Do Sonho é o espetáculo infantil que será apresentado pela Cia. Quinquo neste sábado (07) às 16 horas. O valor dos ingressos varia de R$ 12 a R$ 40. A apresentação conta de modo criativo a história de uma menina cheia de sonhos que mora junto com seu irmão em um pacato vilarejo cercado por um rio. Seu maior sonho é ir até a cidade, onde acredita que está seu pai, para lhe entregar seu chapéu. Sua maior dificuldade aparece na forma do famoso vendaval que assombra o vilarejo. É diante dele que ela encontrará força e coragem para perseguir seu sonho em um caminho repleto de aventuras e brincadeiras. Raiz do Sonho é livremente inspirada na obra do poeta Manoel de Barros. Informações e ingressos no sescsp.org.br/unidades/piracicaba.

Quermesse – Tem Festa de Santa Luzia neste sábado, a partir das 19 horas, com os tradicionais pratos de quermesse e muita animação, na capela localizada na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em Rio Claro (em frente à portaria da Unesp).

Mercado Municipal – Rock com a banda Atemporal a partir das 18h30. Na Rua 8 número 1345.

Corumbataí – Festividades de Natal na Praça Central a partir das 19 horas. Apresentação da Banda Municipal de Ibaté e diversão gratuita para as crianças com trenzinho, brinquedos e distribuição de pipoca. O evento marca a inauguração das Luzes de Natal na Praça Central.

Chopp e Cia – Crash Hard com o melhor do rock clássico. Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Madureira – Samba com Lu Dionízio. Na sequência, a partir das 20h30. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

Floridiana – Noite Especial neste sábado (07) a partir das 19 horas, com a chegada do Papai Noel, apresentação de coral e da iluminação especial no Salão Social, a partir das 19 horas. Na sequência, Premiação Melhores do Ano e show com a banda Rádio Táxi. Ingressos à venda na secretaria do clube.

Madalena – Farofa do Mada, com o Dj Coiote (residente da Farofa do Gkay) e Dj Gab, a partir das 23 horas. Na Avenida 5 número 403, no Centro.

SDD Cidade Nova – Odair e Adriano são atrações neste sábado, a partir das 19 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Reservas de mesas no bar social. Informações (19) 99742-0192.

La Sete – Tudo Junto e Misto Baile, neste sábado a partir das 23 horas. Na Avenida 14 número 2121. Informações (19) 99706-1940.

Samuca – Pagodin Premium a partir das 19 horas com Galera Samba e Pago 10. Na Avenida 09 número 1.200, em Rio Claro.

Joaquina – Dj A Gatha e Dj Rodrigo Valentim neste sábado, a partir das 23 horas. Na Rua 14 número 2486, no Jardim São Paulo.

DOMINGO (08)

Manhã de Seresta retorna ao Jardim Público das 11 às 13 horas

Seresta no Jardim Público – Neste domingo, excepcionalmente, a Manhã de Seresta retorna ao Jardim Público como palco para as apresentações e muita dança, das 11 às 13 horas.

Sociedade Veteranos – Expresso do Forró é a atração da Tarde Dançante, a partir das 15 horas. Na Avenida 8 número 979, esquina com Rua 10 Bairro Santa Cruz.

SDD Cidade Nova – Os Morenos e Cleitynho são as atrações deste domingo, a partir das 18 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Informações (19) 99742-0192.

Marvin Juiced – No lançamento do Clube Marvin Juiced as atrações são Tem Fuzuê, Pago 10 e Lizes Cortez, a partir das 18 horas. Na Avenida 3 número 1.200, no Centro de Rio Claro.

Chopp e Cia – Sertanejo Raiz com Paula Mally. Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Concertos do Advento – Neste domingo, a programação apresenta o coral Magnum Cantorum, com regência e piano de Kalvin de Almeida. Na Casa de Cultura, na Rua 4 número 563, no Centro, a partir das 20 horas, com entrada franca.

Villa do Chopp – Samba com Kalzô, União de Amigos e Mesma Vibe. Neste domingo a partir das 17 horas. Na Avenida 42, número 222, na Vila Operária, em Rio Claro.

QUARTA-FEIRA (11)

Sesi Rio Claro – Violão à Luz de Velas – Especial Natal com Welton Nadai nesta quarta-feira (11) às 20 horas, com entrada franca. Com um cenário introspectivo, a luz de velas eletrônicas, o programa apresenta obras de vários compositores. Informações no www.sesisp.org.br.

QUINTA-FEIRA (12)

Concertos do Advento – Glória, de John Rutter, com Coral do Mackenzie-SP e Orquestra Filarmônica de Rio Claro, sob a regência do maestro Parcival Módolo, às 19h30. Na Capela do Colégio Puríssimo Coração de Maria, na Rua 7, 881, Centro, com entrada franca.

EXPOSIÇÕES, ADESÕES E INGRESSOS À VENDA

Feira do Livro Espírita – Até o dia 20 de dezembro, no Jardim Público, no Centro de Rio Claro, os interessados podem encontrar várias obras disponíveis. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas; aos sábados e domingos, o atendimento é das 9 às 12 horas.

Projeto Guiii – venda de panetones e chocotones em prol da reforma da nova sede do projeto, que será instalado no antigo salão da Capela de Nossa Senhora das Dores, na Rua 2, no Centro. Estão à venda panetones de frutas ou chocotone trufado, com 600 gramas por unidade, ao valor de R$ 30. A entrega será realizada no dia 14 de dezembro, das 10 às 14 horas, na Rua 2 número 1740, no Centro. Reservas com Raquel (19) 99664-0325.