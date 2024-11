Concertos do Advento – Dando início à programação do Concertos do Advento, Lucas Penteado e Quinteto Místico se apresentam neste domingo (01) na Capela do Colégio Puríssimo Coração de Maria, na Rua 7, 881, Centro, a partir das 20 horas, com entrada franca.

Programação tem música ao vivo nos bares, concerto e festa para o Dia do Samba

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 29 de bovembro a 02 de dezembro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

Sexta-feira (29)

Feira do Produtor Rural – Nesta sexta, a partir das 17 horas, na Rua 3-A número 1.155, na Vila Martins. Opções em hortifrutis diretamente com o produtor, artesanato e praça de alimentação.

Mercado Municipal – Música com Acusticanos, a partir das 19 horas. Na Rua 8 número 1345.

Mapa Sonoro – Das 14h às 19h30, no Museu Histórico de Rio Claro, o duo Som de Black Maria apresenta “Mapa Sonoro de Rio Claro”, um projeto de pesquisa e gravação de campo que visa mapear e registrar as diversas paisagens sonoras que compõem a cidade. Através da escuta ativa e da coleta de sons dos espaços, eventos e manifestações culturais, buscou-se disponibilizar a dinâmica da cidade a partir de um trabalho de arte sonora. Avenida 2, esquina da Rua 7, no Centro. Grátis.

Point da Lagoa – A dupla Matos e Felipe é a atração nesta sexta a partir das 19 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Chopp e Cia – O grupo Aroeira garante a animação com pagode a partir das 21 horas . Na Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Restaurante do GG – Sextou com Jeito Simples trazendo muito samba a partir das 19 horas. Na Rua 3 número 940, no Centro. Informações (19) 97106- 6576.

Madureira – MPB com o trio Wave, a partir das 20h30. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

Sábado (30)

Mercado Municipal – Música com Django, a partir das 14h30. A partir das 18h30, Rock dos Vagners. Na Rua 8 número 1345.

Cia Paulista – Neste sábado a casa comemora 29 anos com uma festa especial a partir das 21 horas. Serão três atrações, as bandas Sala Especial, Rolls Rock e Jacks. Com food truck, lounge e espaço externo. Na Rua 2 número 2880, anexo ao Centro Cultural.

Quermesse – Tem Festa de Santa Luzia neste sábado, a partir das 19 horas, com os tradicionais pratos de quermesse e muita animação, na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em Rio Claro.

Chopp e Cia – Sábado com a banda Atemporal, clássicos para cantar e dançar, a partir das 21 horas. Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Point da Lagoa – Noite do Forró com Janny Araújo & Chiquinho dos Teclados é a atração a partir das 20 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Madureira – Grupo Cai no Samba partir das 18 horas. Na sequência, às 21 horas, Rock A2 com muito pop e rock. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

Madalena – Baile do Mada com Dj Gab e Seu Moço a partir das 23 horas. Na Avenida 5 número 403, no Centro.

SDD Cidade Nova – Deivid Henrique Alexandre e Chicão são atrações neste sábado, a partir das 19 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Reservas de mesas no bar social. Informações (19) 99742-0192.

La Sete – Funk com a Dj Karol Peres, Dj Nego Neguin e Lion Drop Music, neste sábado a partir das 23 horas. Na Avenida 14 número 2121. Informações (19) 99706-1940.

Samuca – Samba com o grupo Aroeira e a bateria Ritmo Envolvente a partir das 20 horas. Haverá também apresentação dos protótipos das fantasias do Carnaval 2025. Na Avenida 09 número 1200, em Rio Claro.

Joaquina – Djs Alan Rissato e Lhuis Mattos, do programa MTV De Férias com o Ex são as atrações neste sábado, a partir das 23 horas. Na Rua 14 número 2486, no Jardim São Paulo.

Domingo (01)

UVA – Costelão da UVA acontece neste domingo, das 12 às 14 horas. Além da costela, cardápio inclui arroz, mandioca, salada, sobrecoxa, linguiça e patê de alho. Reservas de adesões pelo (19) 99751- 4942. A partir das 15h, Sunset Samba com os grupos União de Amigos e Jeito Simples. Esse segundo evento é gratuito.

Sociedade Philarmônica – Manhã da Seresta todos os domingos das 11 às 13 horas. Na Rua 5 esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

Sociedade Veteranos – Neste domingo, Sérgio Augusto é a atração da Tarde Dançante, a partir das 15 horas. Na Avenida 8 número 979, esquina com Rua 10 Bairro Santa Cruz.

Tamoyo – Comemoração do Dia Nacional do Samba (2 de dezembro) será antecipada para este domingo (1º), com evento com entrada franca. A partir das 16 horas, a festa terá uma “carreta do samba” com vários artistas convidados percorrendo as ruas de Rio Claro, e a partir das 18 horas, o público é chamado para a roda de samba no salão do espaço cultural. Entre as atrações, diretamente do Rio de Janeiro, o sambista Binho Sá, Julião Vieira e Amigos e Cleber Teixeira. O Tamoyo fica na Rua 13-BE, número 11, no Bairro do Estádio, em Rio Claro.

SDD Cidade Nova – A banda Tempo 2 é a atração deste domingo, a partir das 18 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Informações (19) 99742-0192.

Quermesse – Tem Festa de Santa Luzia neste domingo, a partir das 19 horas, com os tradicionais pratos de quermesse e muita animação, na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em Rio Claro.

Marvin Juiced – Aniversário do grupo Jeito Simples, a partir das 18 horas, com os convidados Tem Fuzuê, Tô pra Rua, Junior Ferreira, Mesma Vibe, JHO, Theu Pereira e Santa Batucada. Na Avenida 3 número 1.200, no Centro de Rio Claro. Ingressos: venda on line no Byma.

Chopp e Cia – Domingo de Viola. Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Point da Lagoa – Domingo do Forró com Janny Araújo & Chiquinho dos Teclados e Marcos Túlio & Di Rodrigues, a partir das 17 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Segunda-feira (02)

Chopp e Cia – O Dia Nacional do Samba será comemorado na segunda-feira com o grupo Batucada Boa. Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

La Sete – A festa Segundou com Julinho Neri tem edição especial nesta segunda, Dia Nacional do Samba, a partir das 20 horas. Com os convidados Andreia Flauzino, Mesma Vibe e Kleber Mumu. Na Avenida 14 número 2121. Informações (19) 99706-1940.