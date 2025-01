Vista do Legado das Águas, no Vale do Ribeira. Confira dicas de parques ecológicos para visitar e aproveitar as férias ao longo do mês de janeiro, por todo o Estado de São Paulo. Foto: Luciano Candisani

O ano de 2025 começa com mais festa no primeiro fim de semana do período. E para você aproveitar a Agenda Cultural o Jornal Cidade traz a programação nos bares, também a agenda de ensaios das escolas de samba de Rio Claro e dicas para curtir as férias no Estado de SP.

SEXTA (3)

CHOPP E CIA – Tem Kleber Mumuzinho a partir das 21 horas desta sexta-feira, em uma das esquinas mais agitadas de Rio Claro, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

WONDER – Bar reabre a partir desta sexta-feira, na Avenida 29 com a Rua 5, com diversas opções gastronômicas para agradar todos os gostos. A partir das 17h, hoje, no sábado e domingo, o espaço abre a partir das 15 horas.

MADUREIRA – Brasil em Canto formado Júlio, Bruno e Rizzardo fazem show a partir das 20 horas, no Madureira Bar e Gastronomia, localizado na Avenida 2, 532, no Centro.

FEENA – A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, o antigo horto florestal, é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável e funciona de terça à domingo, das 7 às 17h30, com diversas atividades para quem gosta de aproveitar um tempo em contato direto com a natureza. Para mais informações, o contato para dúvidas e denúncias é (11) 94457-7878.

CSUI – Tem música ao vivo com Marcelinho e Fabiano, a partir das 19 horas, no CSUI Rehder Netto, na Rua 11, com Avenida 38, no Santana, em Rio claro. Haverá também presença de amigos e cantores convidados.

MALADOS – Tem Pagofunk nesta sexta-feira, com Mesma Vibe, DJ Lekão e Joe DJ, na Rua 1JSP com a Rua 14, 39, no Jardim São Paulo, em Rio Claro, a partir das 22h30.

MERCADÃO – Tem Pagode do JF a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro.

LAGO AZUL – O Parque de Natal montado no Lago Azul, na Vila Operária, pode ser visitado diariamente das 8h às 22h, até o dia 10 de janeiro. Com muitas luzes e figuras típicas, o parque inaugurado em 15 de dezembro atraiu muitos visitantes nos últimos dias.

SÁBADO (4)

CHOPP E CIA – Tem Musical Xeque Mate, tocando os clássicos que marcaram época, a partir das 21 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SDD CIDADE NOVA – Tem a banda Expresso do Forró, a partir das 19 horas, no Sdd Cidade Nova, localizado na Rua 1, 1542, entre as avenidas 8 e 10, no Centro.

MALADOS – Tem “Vamo de Pagodin”, a partir das 22h30, no Malados, na Rua 1 JSP com a Rua 14, 39, no Jardim São Paulo. Muita música boa e ao vivo, com União de Amigos, Kalzô, Batucada Boa, DJ Lekão, Buiu do Jeito Simples e muito mais!

MERCADÃO – Paula Mally sobe ao palco a partir das 18h30, deste sábado, tocando o melhor do sertanejo, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro.

A cantora Paula Mally é uma das atrações neste sábado, no Mercadão

DOMINGO (5)

LAGO AZUL – Tem Dia Comunitário – Sprigatito, realizado pela Comunidade Rio Claro Go!, a partir das 14 horas, no Lago Azul de Rio Claro. O evento vai até às 17 horas, com sorteio de brindes e muita diversão.

CHOPP E CIA – Domingo de Viola Especial acontece com Flávia Souza e Nathan Nunes, a partir das 20 horas, com o melhor do sertanejo raiz para encerrar o primeiro final de semana do ano. Na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

SDD CIDADE NOVA – Murilo Marques e Banda animam a noite de domingo, a partir das 18 horas, no Sdd Cidade Nova, na Rua 1, 1542, entre as avenidas 8 e 10.

SESI RIO CLARO – A exposição Cartunistas, de Paulo Vitela, segue até março, no Sesi Rio Claro. O espaço pode ser visitado de quarta à sábado, das 10 às 21 horas e domingo, das 10 às 20h. Na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. A exposição é composta por retratos de 122 desenhistas da área do humor gráfico, retratados pelo fotógrafo Paulo Vitale em que cada foto pode ser considerada um cartum, refletindo características e estilo dos retratados.

LAGO AZUL – Inaugurado no início do ano no Lago Azul, localizado na Vila Operária, o Parque de Natal poderá ser visitado diariamente das 8h às 22h, até o dia 10 de janeiro.

ENSAIOS DE CARNAVAL

UVA – A Escola de Samba Unidos da Vila Alemã, anuncia que os ensaios de carnaval terão início neste domingo (5), a partir das 18 horas, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã, na quadra da escola.

A CASAMBA – A Escola de Samba A Casamba também divulgou as datas dos ensaios, que começam neste domingo (5). A partir da data, os ensaios acontecem também às terças e quintas e também todos os domingos, até o carnaval. Ao todo, serão 24 ensaios. Na Rua 3-A, 1155, na Vila Martins.

SAMUCA – Tem ensaio da Escola de Samba Samuca neste domingo, a partir das 19 horas, na Quadra da escola, localizada na Avenida 9, 1.200, no Centro de Rio Claro.

GRASIFS – Os ensaios na Grasifs – Voz do Morro também começam neste domingo, a partir das 19 horas, na quadra da escola, na Rua 15, 2563, no bairro Consolação.

PELO ESTADO

TURISMO ECOLÓGICO E CULTURAL – Passar as férias em meio à natureza é a escolha de um público cada vez maior de turistas, especialmente por criar uma experiência de conexão profunda com o meio ambiente, longe da agitação urbana. É neste cenário no Vale do Ribeira que se destaca o distrito turístico ecológico Portal da Mata Atlântica, no interior de São Paulo, que se estende por uma vasta área de vegetação preservada nos municípios de Ibiúna, Juquiá, Miracatu e Tapiraí, ideal para quem busca aventura, descanso e, principalmente, um encontro genuíno com a natureza.

CAMPOS DO JORDÃO – O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão, prepararam uma programação diversificada para celebrar o período de férias. Com atividades que estimulam a criatividade, o aprendizado e momentos de interação para toda a família, as ações valorizam a arte, a cultura e a conexão com a natureza. Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. Informações pelo (12) 3512-2508 ou [email protected].

CASA DE PORTINARI – O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), tem uma programação com diversas atividades para crianças, jovens e adultos durante as férias de janeiro. Os destaques são o projeto “Férias no Museu: Brincandinho”, com jogos e brincadeiras, além de diversas oficinas, recreação e feira de artesanato. Na Praça Candido Portinari, 298, Centro, em Brodowski. Mais informações pelo telefone (16) 3664-4284.

TUPÃ – O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã, abre o ano com uma programação especial de férias, repleta de oficinas, brincadeiras e iniciativas que valorizam as memórias indígenas e negras, além de proporcionar experiências interativas para toda a família. Rua Coroados, 521, Centro, em Tupã. Informações pelo telefone (14) 3491-2202.