A cantora Nicole Nagib é uma atração na Cantata da Acirc nesta sexta-feira

Está procurando eventos para se divertir? A agenda cultural do Jornal Cidade traz dicas especiais para esta sexta-feira, sábado, domingo e também na semana que vem na antevéspera e véspera de Natal. Confira e convide os amigos e a família para curtir juntos a programação.

SEXTA-FEIRA (20)

CANTATA DE NATAL – A magia do Natal chega na Associação Comercial e Industrial (Acirc) com a apresentação da Cantata de Natal, nesta sexta-feira, a partir das 19h, com apresentação de Nicole Nagib. Será uma noite especial para celebrar o espírito natalino com muita música boa e emoção. Na Rua 3, esquina com Avenida 12, 1636, no Centro.

MERCADÃO – A dupla Rock A2 agita a noite desta sexta-feira, a partir das 19h, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

GG – O Restaurante do GG tem Sextou com Jeito, a partir das 19h, na Rua 3, 940, no Centro. A noite será aminada pelo Jeito Simples. Mulheres entram de graça até das 20h. Informações pelo telefone (19) 97106-6576.

CONCERTOS DO ADVENTO – O conjunto Melo Rítmico, sob a regência de Milene Corso, se apresenta nesta sexta-feira, a partir das 20h, na Capela do Colégio Puríssimo Coração de Maria, localizado na Rua 7, 881, no Centro.

NATAL SOLIDÁRIO – A campanha está sendo organizada pela Embaixadores do Samba e está reunindo brinquedos que serão entregues no dia 22/12. Ainda é possível participar da campanha doando até nesta sexta-feira. A entrega das doações deve ser feita na Avenida 38-A, entre a Avenida Brasil e a Rua 3-A.

MÚSICA – Tem noite do Karaokê nesta sexta-feira, a partir das 19h, na 5ª Avenida Botequim, na Avenida 5, 724, entre as ruas 8 e 9, no Centro. Reserva de mesas pelo telefone (19) 3523-7373. O comando da noite fica a cargo de Renato Bray.

SUJINHO’S – Tem música ao vivo com Gabriel Vako, a partir das 21h no Sujinho’s Bar, localizado na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista.

SHOPPING – A Praça de Alimentação do Shopping de Rio Claro está recebendo apresentações musicais ao longo do mês de dezembro. Neste final de semana, hoje, sexta-feira, é dia do Coral Efraim, da Igreja Batista Betel realizar sua apresentação. E no sábado, Escola Sol Arte. Sempre a partir das 19h30, com entrada gratuita.

CHOPP E CIA – Segue nesta sexta-feira a II edição do Festival de Verão, com o projeto Samba e Prosa, tocando samba sem moderação, a partir das 19 horas, na Avenida 5 com a Rua 2, no Centro de Rio Claro.

JOAQUINA – Tem Baile do Noel nesta sexta-feira, a partir das 23 horas, com Naomi X e DJ Moi, na Rua 14, 2486, no Jardim São Paulo.

PARQUE DE NATAL – O Parque de Natal instalado no Lago Azul, pode ser visitado diariamente das 8h às 22h, até o dia 10 de janeiro. Não haverá visitação nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e nos dias 1 e 2 de janeiro, pois O Lago Azul estará com seus portões fechados, em virtude das festas de final de ano.

Parque de Natal no Lago Azul. Foto: Divulgação/PMRC

SÁBADO (21)

MERCADÃO – Kalu e os Bambas agitam a noite de sábado, a partir das 18h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

CONCERTOS DO ADVENTO – No sábado, o Coral Jovem da Guarda Mirim se apresenta, a partir das 20h, no Casarão da Cultura, localizado na Avenida 3, 568, no Centro da cidade.

PHILARMÔNICA – O Coral Municipal de Rio Claro, regido pelo maestro Claudionor Fonseca, realiza a tradicional Cantata de Natal nesse sábado, na Philarmônica Rioclarense, a partir das 19h30. Logo em seguida, no mesmo local, será realizado o baile Flash Back, no qual o DJ Jaime do Som tocará as melhores músicas das décadas de 70, 80 e 90. A Philarmônica fica na Rua 5, 938, Centro. Não há cobrança de ingresso para os eventos desse sábado.

CHOPP E CIA – Tem música ao vivo com a banda Naftalina, a partir das 20 horas, na Rua 2, esquina com Avenida 5, 874, no Centro de Rio Claro. Mais informações e reservas de mesas pelo telefone (19) 99210-9996.

JOAQUINA – Tem Christmas Party neste sábado, a partir das 23 horas, com DJ Skye e DJ Jay Cee, na Rua 14, 2486, no Jardim São Paulo.

MADALENA – Tem Baile do Mada – última do ano, a partir das 23 horas, com muito funk, com hits e muita diversão. Na Rua 5 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

CIA PAULISTA – Tem Especial de Natal neste sábado, a partir das 21 horas, no Cia Paulista Pub, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, anexo ao Centro Cultural. Haverá shows de Playmohits 80 e Father Milk Reunion.

DOMINGO (22)

MERCADÃO – Pagode Santo Dia sobe ao palco a partir das 12h30 e amiga todos os presentes durante a tarde, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro. O local oferece diversas opções gastronômicas para toda família.

CONCERTOS DO ADVENTO – Quarteto de cordas, com Valdecir Merquiori na viola e convidados, apresentam canções natalinas na Casa de Cultura, na Rua 4, 563, no Centro, a partir das 20h.

FESTA DAS CRIANÇAS – Acontece na lanchonete do Miza, na Rua 10, entre as avenidas 3 e 5, no Jardim das Palmeiras, a partir das 16h, uma deliciosa festa de Natal para as crianças da comunidade. Haverá brinquedos infláveis e distribuição de pipoca para a criançada!

CARNATAL – Evento acontece no domingo, a partir das 19h, com entrada gratuita, na quadra da Escola de Samba Samuca, localizada na Avenida 9, 1.200, no Centro. Show com Carlos Junior, intérprete da Sociedade Rosas de Ouro. Haverá também o grupo Puro Lance e a DJ Agatha.

SUJINHO’S – Tem Baile da Maricotinha, a partir das 21h, com discotecagem e muito samba, no Sujinho’s. Fera Ferida faz homenagem à Maria Bethania. Na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em Rio Claro.

CHOP E CIA – Flavia Souza e Nathan Nunes agitam o Domingo de Viola do Chopp e Cia, a partir das 20 horas, na Rua 2, esquina com Avenida 5, 874, no Centro.

SERESTA – Evento dançante acontece todos os domingos, das 11 às 13 horas, com entrada gratuita, na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro.

CCRC – O Clube de Campo de Rio Claro tem música ao vivo com Rock Five, tocando os melhores do rock clássico, a partir das 12h30, no Musta Bar. O CCRC fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3.

SEGUNDA-FEIRA (23)

CONCERTOS DO ADVENTO – O Concerto de Natal acontece na segunda-feira, a partir das 20h, na Igreja Matriz de São João Batista, localizada na Rua 6, sem número, no Centro. Participam da apresentação da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, Orquestra Sinfônica de Rio Claro, Banda União dos Artistas Ferroviários, corais e profissionais das artes cênicas. A atração tem regência de André Muzel.

CHOPP E CIA – Grupo Aroeira é quem agita a noite de segunda-feira, dia 23 de dezembro, a partir das 19 horas, na Rua 2, esquina da Avenida 5, 874, no Centro.

SANTA GERTRUDES – Tem sessão de filme brasileiro “O Primeiro Natal do Mundo”, a partir das 19h30, no Auditório Municipal de Santa Gertrudes “Leandro Filier Netto”, localizado na Rua 1, 790, no Centro. O projeto Cine Cultura tem entrada gratuita e o espaço foi adaptado permanentemente para receber as sessões de cinema.

EXPOSIÇÃO – Em clima de Natal a artista plástica Damares Moraes traz a Exposição “Anjos” para o Shopping Rio Claro . A mostra conta com várias telas e diversos estilos, algumas a figura aparece sem rosto propositadamente, para que o expectador possa se projetar dentro da obra. A maioria das obras fazem alusão aos pets, que são nossos anjos de 4 patas. Os trabalhos estão expostos para visitação no espaço Pigmenta Pets próximo ao Kids Park em horário de funcionamento do Shopping.

ÔNIBUS ILUMINADO – A empresa que faz o transporte coletivo urbano no município de Rio Claro decorou um de seus ônibus especialmente para as festas natalinas. A programação para o ônibus decorado, em Rio Claro, é a seguinte: dia e 26, linha 14, Bonsucesso; dia 27, linha 18, Ajapi-Ferraz; dia 28, linha 11, Vila Olinda; dias 20 e 29, linha 12, Jardim das Palmeiras; dias 21 e 30, linha 15, distrito de Assistência; dias 22 e 31, linha 6, Cervezão; dias 23 e 1º de janeiro, linha 7, Circular 1; dias 24 e 2 de janeiro, linha 8, Circular 2; dias 25 e 3 de janeiro, linha 2, Arco-íris/Mãe Preta.

CORDEIRÓPOLIS- Acompanhado de sua turma, o bom velhinho chegou na cidade de Cordeirópolis em seu automóvel retrô para dar início as festividades na cidade. A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos com o apoio do Fundo Social de Solidariedade preparou um espaço para receber os visitantes para comemorar o natal da família. As crianças que puderem passar pelo centro da cidade, terão até o dia 22 de dezembro para brincar, ganhar uma lembrança e visitar o Papai Noel.

LAGO AZUL – A prefeitura de Rio Claro abriu no dia 15 de dezembro o Parque de Natal, um espaço público com muitas luzes e cores instalado no Lago Azul, área verde e de lazer localizada na Avenida Visconde com a Avenida 32. O Parque poderá ser visitado diariamente das 8h às 22h, até o dia 10 de janeiro. Não haverá visitação nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e nos dias 1 e 2 de janeiro, pois Lago Azul estará com seus portões fechados, em virtude das festas de final de ano.

SESI RIO CLARO – A exposição Cartunistas, de Paulo Vitela, segue até março, no Sesi Rio Claro. O espaço pode ser visitado de quarta à sábado, das 10 às 21 horas e domingo, das 10 às 20h. Na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. A exposição é composta por retratos de 122 desenhistas da área do humor gráfico, retratados pelo fotógrafo Paulo Vitale em que cada foto pode ser considerada um cartum, refletindo características e estilo dos retratados.

SOLIDARTE – Funciona em horário especial, das 9 às 13h, neste sábado, a loja da instituição Solid’arte, focada em angariar fundos para pacientes com hanseníase e suas famílias e contribuir com a Rede de Combate ao Câncer. São diversas opções de presentes celebrativos, confeccionados pelas voluntárias do local. A Solid’arte fica na Avenida 20, 703, entre as ruas 6 e 7.