Garotos Podres se apresenta domingo, dia 14, na Praça Central de Cordeirópolis, em evento do calendário de aniversário da cidade, que completa 75 anos

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 12 de julho a 14 de julho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (12)

SOWETO – Nesta sexta-feira, dia 12 de julho, às 20h, no ginásio do Sesc Piracicaba, um dos grupos de maior sucesso do pagode dos anos 90 apresentará os hits que marcaram época e fazem sucesso até os dias de hoje. O grupo retorna com nova formação, sem o cantor Belo. Vendas de ingressos disponíveis online e nas bilheterias. Na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.

FLORESTA – Tem Cinema na Floresta nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, na antiga lanchonete do uso público. A atividade faz parte da programação Férias na Floresta e o filme a ser exibido será “Rio” (2011), decidido por votação. Na Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade”, a antiga Feena.

FEIRA DO PRODUTOR – Tem Arraiá na Feira do Produtor Rural nesta sexta-feira, das 17 às 22 horas, na Rua 3-A, 1155, no espaço livre da Vila Martins. Terá vinho quente, quentão, caldos, arroz doce, dolo, pão de milho e muito mais!

SANT’ANA – Segue a 59ª Festa da Paróquia Sant’Ana nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, com música ao vivo, comidas típicas e muita animação. Na Rua 9, esquina com Avenida 30, 2543, no Santana.

SHOPPING – A AD Shopping e o Shopping Rio Claro deram início à 7ª edição de sua liquidação Julho Black Brasil. Com produtos e serviços de diversas categorias com até 70% de desconto, a megapromoção será realizada até 14 de julho. Na última edição, o Julho Black Brasil contou com mais de 6.000 lojas participantes e, juntas, incrementaram um aumento médio de 15% nas vendas dos shoppings do Grupo AD em todo o país.

CHOPP E CIA – Long Play agita a noite de sexta-feira, a partir das 20 horas, no Chopp e Cia, localizado na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SÁBADO (13)

ARRAIÁ DA MANCHA – Prepare-se para o 4° Arraiá da Mancha Verde Rio Claro, que acontecerá no sábado, dia 13 de julho, a partir das 19h, na Avenida 13, 883, Saúde, em Rio Claro Traga toda a família para curtir uma noite animada com comidas típicas à vontade, incluindo arroz doce, amendoim torrado, bolos variados, cachorro-quente, caldo de mandioca, cuscuz, doces típicos, milho cozido, pipoca, quentão e vinho quente. O valor é de R$35,00 por pessoa, sendo que crianças até 10 anos não pagam. Não deixe de participar dessa festa incrível com muita diversão e bingo!

MOTOR ROCK FEST – Evento que integra o calendário de 75 anos da cidade acontece na Praça Central de Cordeirópolis, com diversas atrações. A partir das 14 horas quem sobe ao palco é a banda Forget Everting; às 15h30 LPK7; 17h Dies Killers; 19h Missa – violinista; 20h Tributo ao Raul Seixas; 23h Roland Grapow + Stars e para fechar a noite 00h30, Dynasty – Kiss Cover.

Roland Grapow

SHOPPING – As férias de julho serão muito divertidas no Shopping Rio Claro com a programação do Julho Animado, que conta com oficinas infantis gratuitas que levarão as crianças a vivenciarem as artes circenses. No dia 13 as crianças aprenderão a usar perna de pau, com sessões às 15h, 16h, 17h e 18h, e no dia 14 acontecerá um show de palhaço a partir das 16h. Na Avenida Conde Francisco Matarazzo Jr., 205.

FEST ROCK RC – Rio Claro se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano, o Festrock RC. E, desta vez, a expectativa é ainda maior, pois a organização confirmou o nome da atração principal do festival: a banda paulistana The Mönic. O Festrock acontece sábado (13), a partir das 13 horas, na Estação Ferroviária de Rio Claro, e a entrada é um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite.

ARRECADAÇÃO – Plantão de arrecadação realizado pelo Centro Espírita Verdade e Luz, localizado na Avenida 5, 1415, no Jardim Claret, acontece neste sábado, das 8h30 às 11h. Podem ser doados alimentos não perecíveis, higiene e limpeza, roupas, cobertores e utensílios. Mais informações pelo telefone (19) 99413-5344.

FESTA – Neste sábado, a partir das 16h, o Abrigo São Vicente, localizado na Rua 1, 270, Bairro Saúde, em Rio Claro, será palco do aguardado Arraiá do Mapa, evento tradicional organizado pela Associação Mapa Vôlei. A festa promete proporcionar momentos de alegria, diversão e solidariedade para toda a comunidade. Com entrada no valor de R$5,00 mais a doação de um desinfetante ou um hidratante corporal, o evento tem como objetivo arrecadar fundos e materiais para contribuir com as necessidades do abrigo, reforçando o espírito comunitário e de ajuda mútua que caracteriza a Associação Mapa Vôlei.

FATTO A MANO – 5ª Feira de Produtos e Artesanato da Sociedade Italiana de Rio Claro acontece neste sábado, das 9 às 18 horas, com 23 expositores, na Rua 4, 1334, entre avenidas 4 e 6, no Centro. A entrada é gratuito e haverá apresentação de dança e música ao vivo.

SANT’ANA – Acontece também neste sábado a 59ª Festa da Paróquia Sant’Ana nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, com música ao vivo, comidas típicas e muita animação. Na Rua 9, esquina com Avenida 30, 2543, no Santana.

FESTA JULINA – Segue neste sábado a tradicional Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a partir das 18h30, na Rua 2-A, 349, na Vila Aparecida. O evento proporciona muita animação e deliciosas opções gastronômicas, com uma novidade: porção de torresmo frita na hora.

FEIRA – A 1ª Feira do Empreendedorismo Feminino de Santa Gertrudes – Mulheres de Fibra, acontece neste sábado, das 13 às 18 horas, próximo ao Lago Municipal do Centro. Haverá a presença de mais de 20 expositoras, comercializando produtos variados, como artesanato, pães, salgados, pastel, doces e muito mais.

BAZAR – Bazar em prol dos animais da ONG Amigo do Canil RC, acontece das 9h30 às 12h30, na Avenida 24, 1058, entre as ruas 8 e 9, no bairro Santana.

CINE TEATRO – Quando Gilberto Gil completou 80 anos, em 2022, ganhou em sua homenagem, um projeto instrumental sobre a sua obra: o disco BraGILidade (Gravadora Galeão), do baterista e percussionista Leo Susi e que contou com a participação especial do próprio Gil no violão. E agora, Leo realiza uma turnê de espetáculos sobre esse trabalho em todo o estado de São Paulo. No dia 13 de julho, às 21 horas, será a vez de Rio Claro ser palco para essa apresentação, no Cine Teatro. Na Rua 48, 1039 , Vila Indaia. Mais informações pelo telefone (19) 99284-9098.

CHOPP E CIA – Django comemora o Dia Internacional do Rock no Chopp e Cia, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

CLUBE DE CAMPO – Primeiro dia do Festival de Inverno acontece neste sábado, a partir das 17 horas, no gramado da sede social do Clube de Campo de Rio Claro. Música ao vivo com Akustika, Mulheres Que Cantam e Encantam – Tributo a Rita Lee e 220 Volts – Capital Inicial Cover. Informações diretamente na secretaria do local, na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

DOMINGO (14)

MOTOR ROCK FEST – Evento que integra o calendário de 75 anos da cidade acontece na Praça Central de Cordeirópolis, com diversas atrações e já tem início na parte da manhã. A partir das 8h55 tem Anime Fest, que segue ao longo de todo dia; 9h Texas Boys; 10h Tina – Aula aberta de power combat; 10h30 Dois de Casa; 11h45 United Rock; 13h Audição Studio Guitar; 15h Alabama – Tributo Lynyrd Skynyrd; 16h15 It’s Dead – Tributo Ramones; 17h30 DZK; 18h45 Cólera; 20h Mercenárias e fechando a noite, às 21h30, Garotos Podres.

Garotos Podres. Foto: Gilberto Spaceh

VETERANOS – Acontece no domingo, a partir das 15 horas, na Sociedade Beneficente Cultural Dançante de Rio Claro, localizado na Avenida 8, 979, na esquina com a Rua 10, na Santa Cruz, uma tarde de muita diversão ao som de Odair e Adriano.

FESTA JULINA – Acontece neste domingo a tradicional Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a partir das 18h30, na Rua 2-A, 349, na Vila Aparecida. O evento proporciona muita animação e deliciosas opções gastronômicas, com uma novidade: porção de torresmo frita na hora!

BOLO – O bolo dos Padroeiros – São Pedro e São Paulo será entregue neste domingo, das 8 às 12h, na Igreja Matriz da paróquia, localizada na Rua 1, 402, no Jardim Inocoop, em Rio Claro. As vendas acontecem na secretaria paroquial ou com agentes da pastoral. Os bolos devem ser retirados somente no dia e horário indicado. O valor da adesão é de R$30,00. Mais informações pelo telefone (19) 3532-2290.

SANTA GERTRUDES – A peça Contos de Areia será apresentada neste domingo, às 16h no Auditório Municipal Leandro Filier Netto, em Santa Gertrudes. Encenada pelo grupo QTRUP (Daniel Salvi e Eduardo Brasil), a peça leva ao palco um montículo de areia numa mesa, uma mágica superfície retangular onde os bonecos contam histórias sobre a vida, o tempo, o poder, a arte e a amizade. Após o espetáculo será realizada a vivência “Conhecendo o universo dos Bonecos de Saco” – tipo de boneco utilizado nesta produção. A entrada é gratuita, na Rua 1, 790, no Centro.

CHOPP E CIA – O Domingo de Viola é com o cantor Fabrício, a partir das 19 horas, com muita música boa e diversão, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

ADOÇÃO – Feira de Adoção responsável de pets acontece neste domingo, das 10 às 17 horas, no Claretiano Centro Universitário, na região do Cidade Claret. Evento é realizado pelo Amor Exigente e terá apoio da ONG Amigo do Canil RC. Para adotar é preciso ter documento pessoal, comprovante de residência e fotos do imóvel onde o animal ficará, para que as protetoras possam ter certeza da segurança necessária ao animal.

SESC PIRA – Programações infantis sobre os mais variados temas, que estimulam o raciocínio, o movimento do corpo e a ludicidade acontecem ao longo de todo mês de julho no Sesc Piracicaba. Neste domingo, das 10h30 às 12h tem Confecção de mini tambores; às 14h tem Criações com adesivos. Na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.