SEXTA-FEIRA (08)

Chopp e Cia – Sexta de samba e alegria com o Pagode Santo Dia. Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Wonder – comemoração de 11 anos da casa com Rock A2 como atração. Na Avenida 29 número 612, no Cidade Jardim.

Temperalma – É o nome do documentário sobre a Cia de Teatro Tempero D´Alma que terá exibição nesta sexta-feira, às 20 horas, na Sociedade Philarmônica, na Rua 5, esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro. Entrada franca.

Mercado Municipal – Pop Rock com Gianei a partir das 19 horas. Na Rua 8 número 1345.

Point da Lagoa – Música com Cirilo Souza a partir das 19 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Restaurante do GG – Sextou com Jeito Simples trazendo muito samba a partir das 19 horas. Na Rua 3 número 940, no Centro. Informações (19) 97106- 6576.

Madureira – MPB com Paulinho du Carmo a partir das 20h30. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

A Casamba – Jantar italiano nesta sexta a partir das 20 horas. Adesões individuais a R$ 75, com bebidas a parte. Música com a dupla Xeque Mate. Na sede da escola de samba, na Rua 3-A número 1.105. Reservas e informações pelo 19) 99761-7490.

Mês da Consciência Negra – Exposição dos Orixás com o tema “Raízes: começo, meio e começo”, Visualidades Brasileiras, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária. Até 30 de novembro.

Sesi – Teatro do Sesi- ‘Traga-me a cabeça de Lima Barreto’, apresentada pela Cia dos Comuns, é a peça teatral que chega ao Sesi Rio Claro com seis apresentações, divididas em dois finais de semana. Com exibição gratuita, a peça será dividida em dois finais de semana: dias 8, 9, 10 de novembro e 15, 16 e 17 de novembro. Às sextas-feiras e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h. A classificação indicativa é de 12 anos e os ingressos podem ser reservados pela plataforma Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos), realizar o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro para reservar o convite.

SÁBADO (09)

Fusteria – Feira Cultural neste sábado das 10 às 22 horas. Na parte musical, apresentações de Peri (às 12 horas), Banda Aloprados (16 horas), e Chris Gold (20 horas). Com muitas opções em arte, cultura e gastronomia. Na Avenida 2-A com a Rua 2-B, no bairro Cidade Nova.

Mercado Municipal – Samba e Pagode com Pago10 a partir das 14h30. A partir das 18h30, samba raiz com Aroeira. Na Rua 8 número 1345.

Shopping Rio Claro – A chegada do Papai Noel acontece neste sábado com muitas atrações a partir das 17h, e além do lançamento da decoração de Natal do centro de compras . O evento contará com atrações gratuitas no estacionamento Sul, como brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce, parada de Natal com personagens e banda. O Papai Noel chegará às 19h30, na entrada Sul do Shopping e irá para o trono acompanhado por músicos e personagens, e também vai interagir com as crianças e fazer fotos com as famílias.

Lançamento – A Academia de Letras Rio-Clarense (Alerc-SP) lança no sábado a obra “Versos de Vitrine”, de Kauhan Sabino e Vinícios Teófilo. O evento terá um sarau com poesias dos autores, interpretadas pelos integrantes da Sociedade Vozes Literárias e convidados, além de noite de autógrafos com os escritores, apresentações musicais com Sidney Lopes (ao saxofone) e Gustavo e Millo (ao violão), show com Du Klainer, voz e violão, acompanhado por e um coquetel. O evento acontece a partir de 18h no Gabinete de Leitura, na Av. 4.

SDD Cidade Nova – A banda Cidade Nova é a atração deste sábado, a partir das 19 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Informações (19) 99742-0192.

Encontro de Quadrados e Rebaixados – neste sábado, das 18 às 21 horas, no estacionamento da Lojas G, na Avenida Tancredo Neves número 480. Além da exposição, evento terá música ao vivo, praça de alimentação e área kids. Entrada franca.

Chopp e Cia- A banda Naftalina é a atração da noite. Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Madureira- Samba com Kalu e os Bambas a partir das 20h30. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

Festa do Milho – na Igreja Matriz do Bom Jesus. Neste sábado, a partir das 14 horas, e domingo, das 8 às 15 horas. Na Avenida da Saudade, em Rio Claro.

Cia Paulista – Rock brasileiro com Marvivo a partir das 22 horas. Na Rua 2 número 2880, anexo ao Centro Cultural.

Madalena – Pop com Aurora Summer e DJ Gab Menezes, a partir das 23 horas. Na Avenida 5 número 403, no Centro.

Malados Bar – Grupo Jeito Simples e Santa Batucada neste sábado a partir das 22 h30. Na Rua 1 JSP com a Rua 14. Informações no (19) 99648-0410

Sesi – Edilson Aquino e banda apresentam nos próximos sábados, dias 09 e 16/11, às 19h, no CAT Sesi Rio Claro, o show de música instrumental ‘Tocando a História do Tom Jobim’. As obras serão tocadas ao som da guitarra, contrabaixo acústico, bateria e trompete, e contam curiosidades da vida musical de um dos maiores artistas do Brasil. Com classificação livre, o show tem ingressos gratuitos que podem ser reservados pela plataforma Meu Sesi. Acesse o site www.sesisp.org.br/eventos, realize o cadastro e selecione a unidade Rio Claro para reservar o convite.

DOMINGO (10)

Família Pinga Óleo – 2º Encontro de Fuscas e Derivados- a partir das 8 horas no Sobradão Eventos. Show com a banda Os Neds. Entrada franca para o público. Com área de alimentação e diversão para as crianças.

Mercado Municipal – MPB e Bossa Nova com o Trio Wave e a cantora Fátima como convidada, a partir das 12h30. . Na Rua 8 número 1345.

SDD Cidade Nova – A banda Expresso do Forró é a atração deste domingo, a partir das 18 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Informações (19) 99742-0192.

Veteranos – Neste domingo, a Banda Santa Clara é a atração da Tarde Dançante, a partir das 15 horas. Na Avenida 8 número 979, esquina com Rua 10 Bairro Santa Cruz.

Chopp e Cia – Domingo de Viola com Everton Agus. Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811.

Wonder- programação de 11 anos da casa com Kalu e os Bambas como atração.

Chopp & Breja- Rock e Pop Internacional com Rick Figueira, a partir das 13h30. No Shopping Rio Claro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo.

Samuca – A Samuca celebra seu aniversário de 50 anos com uma super festa neste domingo (10) , a partir das 17h, na Avenida 9, esquina da Rua 13. O palco 360• receberá o grupo Tem Fuzuê, a banda União de Amigos e o cantor Chrigor. Os ingressos podem ser obtidos pelo Pix 19.997975218 nos preços de R$ 25 para a pista e camarote por R$ 35. É só fazer o pix e enviar o comprovante e nome completo para o mesmo número para ingressar na lista VIP. Na Avenida 09 número 1.200.

QUARTA-FEIRA (13)

Mês da Consciência Negra- Café Filosófico no auditório da escola estadual Joaquim Ribeiro, na Rua 6, número 437 , no Centro, às 19h30. Com a participação de Lucas Cordeiro (Juiz do Trabalho), Juliane Oliveira (psicóloga) e mediação de Luiz Azal – coordenador de Promoção Igualdade Racial e Étnica de Piracicaba. Inscrições e informações no WhatsApp (19) 988960011.

ADESÕES E INGRESSOS À VENDA

Grasifs/ Voz do Morro-Paella da Comissão de Frente- no dia 24 de novembro, a partir das 12 horas. Adesões a R$ 40 (não haverá marmitex) com venda na quadra da escola, na Avenida 19 número 1563, no Consolação.

UVA- Costelão da UVA. No dia 01 de dezembro, das 12 às 14 horas. Além da costela, cardápio inclui arroz, mandioca, salada, sobrecoxa, linguiça e patê de alho. Adesões a R$ 50 (primeiro lote) individual e para consumo no local. Reservas (19) 99751- 4942.

Sesc Piracicaba- Ingressos à venda para o show da cantora e compositora Leci Brandão, um dos principais e mais influentes nomes femininos do samba, que vai acontecer na quinta-feira, dia 14 de novembro, às 20h. Leci canta seus sucessos de 50 anos de carreira, mas também homenageia grandes nomes do samba e da MPB. O show é destaque da programação da 11ª edição do Festival AfroPira, que acontece na cidade de 14 a 20 de novembro (festivalafropira.com.br ). Informações e reservas no sescsp.org.br/unidades/piracicaba/.