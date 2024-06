O Rango e Rock acontece pelo terceiro ano na cidade de Rio Claro e como de costume, celebra o aniversário do município. Diversas atrações se apresentam no Lago Azul de 21 a 24. Na foto, Cry Baby, que toca no sábado, às 14h30

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 21 a 25 de junho. A seleção de opções em Rio Claro, que irá comemorar 197 anos, é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (21)

BATERIAS – Quem gosta de samba e carnaval terá a oportunidade de participar de um grande evento na noite de sexta-feira (21), em Rio Claro. O público não paga ingresso para participar do evento, marcado para às 19 horas, na Avenida Amaral Gurgel, ao lado do aeroporto municipal. Além das baterias das escolas de samba de Rio Claro, também foram convidadas as de escolas de samba da região. Baterias de faculdades e de outras instituições de ensino também poderão participar.

MERCADÃO – Tem Kalu e os Bambas a partir das 19 horas desta sexta-feira (21), no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro. O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família.

RANGO E ROCK – Com abertura às 18 horas, o evento tem dezenas de opções gastronômicas para toda família. A música ao vivo fica por conta da Banda Ferrovéio, a partir das 18h30 e às 20h30 tem these Days (Bom Jovi Cover), no Lago Azul.

S. J. BATISTA – A Festa do Padroeiro segue neste final de semana, nesta sexta, sábado, domingo e também na segunda, Dia do Padroeiro, a partir das 19 horas, na Matriz de São João Batista, localizada na Rua 6, sem número, no Centro de Rio Claro. Muitas delícias e diversão para toda família. Música ao vivo todos os dias!

S. J. BATISTA II – Tríduo acontece nesta sexta, sábado e domingo, a partir das 18 horas. No dia 24, missa com Pe. Renato às 18 horas, na Matriz de São joão Batista, na Rua 6, sem número, no Centro.

BOM PRATO – Tem Arraial Junino no Bom Prato nesta sexta. No café da manhã, leite com café, bolo de fubá e mamão. Para o almoço, arroz, feijão, salada maravilhosa, cupim assado, refogado caipira e de sobremesa, curau. E para o jantar, pernil ao vinagrete, chuchu carreteiro e de sobremesa, banana. O Bom Prato fica na Rua 1 com Avenidas 8 e 10, no Centro de Rio Claro.

SEGREDOS DE MAFÊ – Tem Rumba Latina a partir das 20 horas, no Segredos de Mafê, na Avenida 38-A, 1008, na Vila Alemã. A entrada é gratuita e reservas podem ser feitas pelo telefone (19) 99819-7538.

SAMUCA – O encontro oficial do Balonismo acontece a partir das 20 horas, na quadra da Escola de Samba Samuca, na Avenida 9, 1.200, no Centro. Haverá música ao vivo com Cai no Samba e bateria Ritmo Envolvente. Entrada social: um litro de leite ou pacote de bolacha (maisena ou água e sal). Terá sorteio de um passeio de balão com acompanhante.

SESC PIRA – O pianista e compositor Amaro Freitas se apresenta no dia 21 de junho, sexta-feira, às 20h00, no Teatro do Sesc Piracicaba, com seu álbum Y’Y. Pronunciado “Iê Iê”, o título integra o dialeto Sateré Mawé, código ancestral indígena que significa água ou rio. A venda de ingressos está liberada no site, no app e nas bilheterias físicas da rede Sesc. O show é recomendado para maiores de 16 anos e o valor dos ingressos é de R$10,00 para o público que possui credencial plena, R$15,00 meia entrada e R$30,00 inteira. Na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.

SÁBADO (22)

MERCADÃO – Rockustico anima a tarde de sábado, a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro. E a partir das 18h30, quem sobe ao palco para animar o público é Rafa Bortolozzo. Na Rua 8, 1345, no Centro de Rio Claro.

RANGO E ROCK – A festa começa no Lago Azul a partir das 13 horas. Cry Baby sobe ao palco às 14h30, seguida de Legião Urbana Cover SP às 16h30 e de Brave New Maiden (Iron Maiden Cover) às 18h30. Quenn Music Tribute encerra a noite a partir das 21 horas.

ANIVERSÁRIO – A Avenida Amaral Gurgel recebe uma grande festa para celebrar os 197 anos de Rio Claro. A partir das 14 horas tem Pura Art; 15h30 DJ Risada; 15h Balaio de Gato; 17h30 DJ Risada; 18h Tem Fuzuê; 19h30 Nigth Glow; 20h30 DJ Baba e 21h30 Paula Mally.

SESI – O renomado cantor Diogo Nogueira faz show neste sábado, a partir das 20 horas, no Sesi Rio Claro, localizado na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. O evento é gratuito e devem ser reservados pelo portal Meu Sesi, na internet.

CULTURA RACIONAL – Evento Artístico e Cultural acontece no Jardim Público, próximo ao coreto, a partir das 10 horas.

PIRACICABA – O Armazém 14 do Engenho Central recebe neste sábado, às 17h, o espetáculo Circo do Coquinho, da Circênico Artes Integradas e Vip Produções e Arte, contempladas pelo Edital de Circulação de Espetáculos de Circo do ProAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo). A entrada é gratuita e o evento tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural).

SESC PIRA – A Orquestra Sinfônica de Piracicaba recebe Tetê Espíndola, uma das mais belas e exóticas vozes nacionais. Sob regência do maestro emérito da OSP, Jamil Maluf, o show celebra o aniversário de 70 anos da cantora e compositora pantaneira. No repertório, sucessos como Escrito nas Estrelas, Paisagem Fluvial, Devoção, Águas Irreais, entre outros. No palco estarão os 60 instrumentistas da orquestra, Adriano Magoo ao piano e Antônio Porto na craviola, músicos que acompanham Tetê em seus shows. No Ginásio do Sesc, na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba, das 16 às 19h. Retirada de ingressos no dia, a partir das 9h30.

SHOPPING – No dia 22 de junho, o Shopping Rio Claro promove, em parceria com a Brincares, oficina infantil gratuita que ensina as crianças a fazerem almofadinhas com o tema emoções, inspiradas em personagens de animações do cinema. A oficina acontece em um espaço com acesso pela entrada da Av. Conde Francisco Matarazzo Jr. nos horários 15h, 16h, 17h e 18h. As emoções trabalhadas são tristeza, alegria, raiva/bravo e nojinho.

DOMINGO (23)

MERCADÃO – É dia de Xeque Mate, a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro. A banda anima a tarde com musicas de qualidade e que agradam o público, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

RANGO E ROCK – No domingo a festa também tem início às 13 horas. A primeira atração a subir ao palco é Samba da Aninha, a partir das 14 horas, com samba rock e clássicos do tema. A partir das 16h30 tem Playmohits e às 20 horas, Rod Hanna, uma das atrações mais aguardadas do evento que acontece no Parque Lago Azul.

ANIVERSÁRIO – A música ao vivo na Avenida Amaral Gurgel começa com Aloprados a partir das 14 horas no domingo; 15h DJ Murilo Fratucello; 15h30 Trio Danada; 17h DJ Murilo Fratucello; 17h30 União de Amigos; 19h DJ Andreza Mattos; 19h30 Nigth Glow; 20h30 Julio Neri e 22h30 DJ Andreza Mattos.

MÚSICA – Tem a tradicional Seresta, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro. Entrada gratuita. No local são comercializados petiscos e bebidas.

DUNGA – O cantor Dunga faz show neste domingo, a partir das 20 horas, no Centro de Convenções Rainha da Paz, na sede da TV Oração, em Rio Claro, na Avenida 13JP. 969, Jardim Esmeralda. Missa acontece às 19 horas, antes do show.

FEIJOADA SOLIDÁRIA – Evento acontece das 12 às 16 horas, no Sobradão Eventos e haverá música ao vivo com Bateria Ritmo Envolvente, da Escola de Samba Samuca e Projeto Pura Art. O evento está sendo realizado pelo Fundo Social de Solidariedade e o valor da adesão é de R$70,00. Informações pelo telefone (19) 99439-4433.

PAZ NA CIDADE – Evento Paz na Cidade acontece em mais um ano no município de Rio Claro, no domingo, a partir das 18 horas, a antiga Estação Ferroviária, localizada na Rua 1, no Centro. Ação é realizada pela Igreja do Evangelho Quadrangular de Rio Claro

CULTURA RACIONAL – Desfile da Banda Racional Universo em Desencanto, na feira do Cervezão, a partir das 9 horas.

SEGUNDA (24)

RANGO E ROCK – No dia do aniversário da cidade, o evento tem início às 13 horas e a animação começa às 14h30 com uma deliciosa roda de samba. Kalu e os Bambas são os responsáveis pela música de qualidade. A partir das 18h30, Nicole Nagib apresenta o melhor do rock pop e às 19h30, Especial Paulo Miklos + Orquestra Filarmônica de Rio Claro. No Parque Lago Azul. O evento oferece diversas opções gastronômicas para toda família e muita diversão.

ANIVERSÁRIO – A festa segue na Avenida Amaral Gurgel na segunda, também a partir das 14 horas. DJ Raylow é o primeiro a subir no palco; 14h30 Puro Lance; 16h DJ Raylow; 16h30 João Paulo e Diego; 18h DJ Raylow; 18h30 Pago10; 20h DJ Baba e 21h30 Lipe e Lyan.

DESFILE CÍVICO – Tradicional evento acontece a partir das 9 horas, no Jardim Público de Rio Claro, localizado na região central. Haverá participação de estudantes, entidades, grupos de terceira idade e muito mais, não perca!

FEIRA – Evento Feira das Empreendedoras em Ação acontece das 8 às 14 horas, no Jardim Público de Rio Claro. Cada empreendedora é responsável por levar seus produtos e mesa para aloca-los. Ação é promovida pela prefeitura, atrav[es dp Fundo Social de Solidariedade.

TERÇA-FEIRA (25)

UNESP – Acontece na terça-feira a I Expohistologia, organizada pela Professora Dra. Maria Izabel Souza Camargo. Evento terá maquetes de tecidos, órgãos e sistemas, preparados por técnicas histológicas. Participam alunos da disciplina de Histologia do 1º semestre de 2024 do curso de graduação em Ciências Biológicas do IB, com colaboração do IC, Mestrandos, Doutorandos e pós-doc do grupo BCSTM. Posteriormente essas maquetes irão para algumas escolas da rede pública para ajudar nas aulas de ciências com os professores da rede de ensino.