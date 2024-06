Espetáculo “Erêndira”, adaptação única do conto “A incrível e triste história de cândida Erêndira e sua avó desalmada”

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 28 a 30 de junho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (28)

ERÊNDIRA – A Cia 3º Ato de Teatro apresenta nesta sexta-feira (28) o espetáculo “Erêndira”, adaptação única do conto “A incrível e triste história de cândida Erêndira e sua avó desalmada”, de Gabriel García Marquez. A apresentação acontece às 22 horas, no Cine Teatro Itália, em Rio Claro. Os ingressos estarão à venda online (R$ 20 – preço único) pela plataforma Sympla (www.sympla.com.br). Idealizado dentro do projeto Ademar Guerra e contemplado pelo ProAC 02/2023, a montagem propõe reflexões violência, amor e sobrevivência.

STAND UP – O humorista Thiago Santineli faz show nesta sexta-feira, a paritr das 21 horas, no teatro do Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro. Há cobrança de ingressos.

PALESTRA – Palestra de Cultura Racional no Cinema do Centro Cultural “Roberto Palmari” com os palestrantes Carlos Tadeu, Iris Gobato, Julia Plagiono e Karen Marabezi. Apresentação de Jefferson Lopes. Os temas abordados serão: mudança da fase da natureza e seus efeitos sobre a humanidade; o reencontro consigo mesmo; a rotina e o cotidiano podem nos prejudicar no alcance e equilíbrio de nossa felicidade e o vazio emocional e a busca excessiva de diversão e felicidade nos dias de hoje.

MERCADÃO – O grupo de Samba e pagode Pago10 faz show nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

EXPO AMBIENTAL – Rio Claro realiza neste final de semana a 2ª Expo Ambiental, no Colégio e Centro Universitário Claretiano. Empresas e instituições irão expor soluções ambientais, tecnologias e inovação para resíduos, águas, efluentes, energia, construções sustentáveis, ciência e tecnologia e gestão ambiental. Não há cobrança de ingresso e a feira poderá ser visitada na sexta-feira (28) das 19h às 21h, no sábado das 8h às 21h e, no domingo, das 8h às 17h.

ORQUÍDEAS – O 24º Salão da C. Walkeriana acontece de sexta à domingo, das 8 às 17 horas, na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, localizada no Centro de Rio Claro, na Rua 1 com Avenida 1. Segundo a organização, quem levar um litro de leite poderá trocar por uma orquídea jovem e participará do sorteio de uma bela planta.

ORQUÍDEAS II – A 78ª Exposição Nacional de Orquídeas promete reunir milhares de pessoas e dezenas de expositores de várias partes do Brasil, no Colégio Claretiano, localizado no bairro Jardim Claret. O evento será aberto nesta sexta-feira (28) às 19h. O público não precisará pagar ingresso para ver a exposição nacional e poderá contribuir com o trabalho do Fundo Social de Solidariedade doando alimento não perecível, a exemplo de leite, açúcar, trigo, molho de tomate, macarrão, arroz e feijão. A exposição nacional poderá ser visitada nesta sexta-feira (28) das 20h às 22h, no sábado das 8h às 21h e, no domingo, das 8h às 17h.

SÃO PEDRO E SÃO PAULO – Terceiro dia do Tríduo em homenagem aos padroeiros da Paróquia São Pedro em São Paulo, a partir das 19h30, com venda de espetinho após celebração. Na Rua 1, 402, no Jardim Inocoop.

FESTIVAL DE INVERNO – Segue nesta sexta-feira a 3º edição do Festival Gastronômico de Inverno de Rio Claro, das 18 às 23h. A partir das 18h, DJ Willian Mike anima o público, seguido de Komossomos Duo, a partir das 19h e às 21 tem Playmohits. No Parque Lago Azul, com entrada franca e diversas opções de alimentação.

A banda Playmohits 80 faz show na noite desta sexta-feira (28), a partir das 21 horas, no 3º Festival Gastronômico de Inverno de Rio Claro, que acontece neste final de semana no Parque Lago Azul. Foto: Divulgação

SEGREDOS DE MAFÊ – Niltão Lopes faz show ao vivo a partir das 20 horas, na Avenida 38-A, 1008, na Vila Alemã, com entrada franca. Reservas pelo telefone (19) 99819-7538.

SESI – Rio Claro recebe o evento “Festa na Roça – Cultura e Gastronomia”, um projeto que promete resgatar e celebrar os encantos da vida caipira em toda a sua essência. O coração do projeto é uma adaptação teatral da comédia de Shakespeare, “Sonho de Uma Noite de Verão”, que ganha uma roupagem caipira sob o título “Sonho de uma Noite de São João” com autoria de Gustavo Libanori e direção de Dirceu de Carvalho. A partir das 20 horas, no teatro do Sesi Rio Claro, localizado na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. Ingressos gratuitos sendo distribuídos pelo site rioclaro.sesisp.org.br.

SHOPPING – Entrando no clima das festas juninas, o Shopping Rio Claro recebe apresentações de quadrilhas da cidade, que acontecem na Praça de Alimentação sempre às 19h30. Nesta sexta-feira o Colégio Trígono é quem realiza a apresentação e no sábado, Escola Qualificamax

SÁBADO (29)

MERCADÃO – Fabrício faz show a partir das 14h30 deste sábado, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro. A partir das 18h30 é a vez da banda Fênix, com o melhor do pop rock para os presentes. O espaço oferece diversas opções gastronômicas e muita diversão para a família de Rio Claro e região.

SÃO PEDRO E SÃO PAULO – Festa dos Padroeiros acontece neste sábado, logo após a missa, que acontece às 18 horas, na Rua 1, 402, no Inocoop. Haverá opções gastronômicas para toda família e muita diversão, aproveite!

QUERMESSE – Acontece o último final de semana de festividades na Paróquia São João Batista, em Rio Claro, na praça da matriz, na Rua 6, no Centro. A quermesse acontece neste sábado e também domingo, a partir das 19 horas. No domingo, último dia da Festa do Padroeiro, o encerramento acontece com a banda General Lee e Escola de Samba Samuca.

FESTA DO MIZA – Miza Lanches realiza neste sábado, a partir das 19 horas, na Avenida 3, entre as ruas 10 e 11, no Palmeiras, ao lado da lanchonete do Miza. Haverá música ao vivo com Janny Araújo e Chiquinho dos Teclados, Rafael Pinheiro, Zezinho do Nordeste e Ryan Cantos.

FESTIVAL DE INVERNO – Sábado segue o Festival Gastronômico de Inverno de Rio Claro, das 10 às 23 horas, no Parque Lago Azul. A partir das 12h tem DJ Kamaraum; 15h tem Fervo da Cultura; 18h Acusticanos e às 21h Trio D’anada. Com entrada gratuita.

SAMUCA – Tem Pagodin Premium a partir das 19 horas, na quadra da Escola de Samba Samuca, na Avenida 9, 1.200, no Centro de Rio Claro. Música ao vivo com Tem Fuzuê e Kalzô. Chopp em dobro das 19 às 20h. Ingressos antecipados com nome na lista PIX 15,00. Chave (19) 99797-5218. Encaminhar comprovante para o mesmo número. Entrada gratuita para ritmistas e sócios com mensalidade em dia.

JANTAR GOIANO – Evento acontece a partir das 19h30, na Sociedade Italiana de Rio Claro, localizada na Rua 4, 1334, no Centro. Música ao vivo com Marcos Vinicius e Matheus. O valor da adesão é de R$79,90 por pessoa, com bebidas a parte. Haverá galinhada, arroz com pequi, feijão tropeiro, tutu de feijão, frango caipira com quiabo, carne de porco na lata, macarronada, maionese, salada, farofa de frango com gueroba, molho de pequi, almôndegas e caldo. Vendas pelo Whatsapp (19) 99903-8235. Mais informações no Instagram @gostimbaooficial.

SHOW GOSPEL- Fechando a programação dos 76 anos de Cordeirópolis, a prefeitura, em conjunto com as igrejas evangélicas, preparou culto de ação de graças com show da cantora gospel Sarah Beatriz. A carioca de 25 anos interpreta sucessos como “Todavia Me Alegrarei”. O evento tem acesso gratuito e ocorrerá na Rua Carlos Gomes, no centro da cidade, a partir das 19h em frente a Praça “Jamil Abrahão Saad”.

DOMINGO (30 )

MERCADÃO – A banda Orgânica faz show a partir das 12h30 de domingo, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8,1345, no Centro. A banda promete os clássicos do rock nacional e internacional dos anos 80 e 90.

FESTIVAL DE INVERNO – Termina neste domingo a 3ª edição do Festival Gastronômico de Inverno de Rio Claro. O evento acontece das 10 às 23 horas e tem diversas opções de alimentação para o público e apresentações. A partir das 11h tem Exposição de Carros Antigos, às 15h Frajolas Vadios; 18h Jazz a Time e às 21h Mulheres que Cantam e Encantam, juntamente com a Orquestra Filarmônica – Especial Rita Lee.

FESTA DO PADROEIRO – Último dia da quermesse de São João Batista na Praça da Liberdade, no Centro de Rio Claro, a partir das 19 horas. Apresentação da banda General Lee e da escola de samba Samuca.

PAELLA BENEFICENTE- já estão à venda as adesões para a Paella Beneficente em Prol de Theo, numa campanha para arrecadar recursos para o tratamento do menino. Marmita com 1 k de paella caipira com torresmo por R$ 45, para retirada no dia 10 de agosto Na Igreja Batista Betel, no Jardim das Palmeiras. Informações e reservas (19) 99794- 4036.