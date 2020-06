A agência bancária localizada dentro do Paço Municipal, em Rio Claro, amanheceu fechada nesta segunda-feira (15) após a confirmação do exame de Covid-19 num dos funcionários do banco. De acordo com o Sindicato dos Bancários de Rio Claro e da Região, além do afastamento do bancário que está com Covid-19, os demais funcionários da agência também precisam agora fazer um período de quarentena por 14 dias para verificar se houve contágio, e diante disso, a agência do Paço Municipal deve permanecer fechada nas próximas duas semanas.

Ainda de acordo com o sindicato, bancários de outra agência da mesma rede, na Avenida 3, estão apreensivos porque funcionários da agência do Paço trabalharam neste outro local na última sexta-feira, mas por enquanto nenhum providência foi tomada pela regional do banco, localizada em Piracicaba, quanto à situação desta outra agência.