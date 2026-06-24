Ação da Polícia Militar ocorreu durante patrulhamento de rotina após o menor tentar fugir da equipe da Força Tática com entorpecentes
Um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na última segunda-feira (22), no bairro Jardim Novo 1, em Rio Claro, após tentar fugir de uma equipe da Força Tática durante patrulhamento. Os policiais militares avistaram o jovem saindo de uma área de mata portando uma sacola plástica.
Ao notar a aproximação da viatura, o menor arremessou o objeto ao solo e tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes após um breve acompanhamento a pé. Durante a abordagem inicial, foram encontrados com o adolescente algumas porções de entorpecentes e dinheiro em espécie.
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Varredura localiza mais drogas
Após a abordagem, os policiais realizaram uma varredura minuciosa na área onde o adolescente estava. No local, foi encontrada a sacola plástica que havia sido descartada, contendo uma quantidade maior de substâncias ilícitas.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 314 eppendorfs de cocaína, 16 porções de maconha e R$ 241 em dinheiro. Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado ao seu responsável legal. O caso foi devidamente registrado e segue sob apuração das autoridades policiais de Rio Claro.