Um acidente na estrada municipal do bairro Fazendinha (trevo de Batovi com acesso a Ipeúna) na noite de quinta-feira (3), chamou a atenção de moradores da área rural. Um motorista caiu com o veículo em uma ribanceira. O automóvel foi retirado do local na manhã de hoje (4) com a ajuda de um guincho.

Apesar do susto, os danos foram apenas materiais porém quem vive na região teme por outras ocorrências: “Com a autorização que moradores utilizassem a estrada municipal sem precisar passar pela praça do pedágio, o fluxo de veículos aumentou bastante nas últimas semanas. Acontece que é preciso um olhar mais atencioso da administração com a colocação de sinalização e também patrulhamento em termos de segurança”, disse Vera Lucia Nadai Cardoso, moradora do bairro rural.