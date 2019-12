Acidente entre carro e moto é registrado por câmera de segurança

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um veículo no cruzamento da Rua 7 com a Avenida 8. Imagens de câmeras mostraram quando o condutor de um veículo Fiesta avança o sinal de “Pare”. É neste momento que acontece a colisão com o motociclista que estava em uma Honda Biz. Moradores e comerciantes afirmam que acidentes no local são comuns.

O motorista do carro não é morador de Rio Claro, portanto fica o alerta para que se tenha mais atenção em situações como esta.