Com o avanço da região de Rio Claro para a fase amarela do Plano SP, as academias do município poderão reabrir após vários meses impedidas de funcionar.

A reabertura deve respeitar protocolos de saúde e segurança. Neste momento, as academias estão autorizadas a abrir com 30% da capacidade total. Também serão permitidas apenas aulas individuais, sendo que as atividades em grupo seguem suspensas.

As medidas são válidas, também, para as academias dos clubes da cidade.