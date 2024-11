Rio Claro já tem a sua Academia de Letras. O início dos trabalhos aconteceu no fim de outubro, com um duplo lançamento de livros. A Academia de Letras Rio-Clarense (Alerc-SP) é uma instituição que congrega diversos nomes da atividade literária da cidade com o intuito de promover a cultura no segmento da literatura, por meio de produção de livros, saraus e oficinas, por exemplo. Ao mesmo tempo, ela resgata e celebra os escritores da cidade, do passado e do presente, imortalizando suas obras e contribuições para a cultura local.

O primeiro passo para a formação da instituição foi dado em 7 de maio de 2024. Como forma de comemorar a revitalização do Gabinete de Leitura, foi dada a largada para a construção do sonho dos escritores rio-clarenses: a criação de uma academia de letras para os autores da cidade.

Como primeira atividade, a Academia realizou no dia 26 de outubro no Gabinete de Leitura o lançamento dos livros de poemas “Amor Pálido”, de Lucas Plancke, e “Escute o Silêncio”, de Jonathan Clóvis dos Santos. A atividade contou com noite de autógrafos, sarau de poesias interpretadas pelos integrantes da Sociedade Vozes Literárias e apresentações do coral Magnum Cantorum e dos músicos Sidnei (saxofone) e Gustavo e Millo Ribeiro (violão).

“Essa noite foi muito importante para mim, pois foi a realização de um sonho. ”, conta Lucas Plancke, um dos autores da noite e acadêmico fundador da instituição.Para Jonathan Santos, que também teve sua obra lançada na noite e também é membro fundador da Alerc-SP, a lembrança que ele leva dessa noite é a gratidão. “Sou muito grato à Alerc-SP por proporcionar todo esse movimento literário”.

O evento teve apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e patrocinadores.