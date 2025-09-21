Há 10 dias a morte de um caminhoneiro de Rio Claro em um acidente na Bahia trouxe uma reviravolta na vida de uma família.

Há 10 dias a morte de um caminhoneiro de Rio Claro em um acidente na Bahia trouxe uma reviravolta na vida de uma família. O Jornal Cidade repercutiu a tragédia na última semana que vitimou Marcos Antônio Félix da Silva Júnior, 31 anos, então morador do bairro Arco-Íris. Ele transportava uma carga de batatas e por motivos ainda desconhecidos tombou o veículo por volta de 1 da manhã em um trecho conhecido como ‘curva da morte’, próximo ao distrito de Inhobim (BA).

Marcos ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Uma campanha foi feita para ajudar a família a trazer o corpo do caminhoneiro para o sepultamento em Rio Claro, mobilização que comoveu a viúva Ana Lucia Mackey Félix da Silva: “Eu quero primeiramente agradecer a todos que de alguma forma me acolheram, acolheram a nossa família nesse momento de dor e nos ajudaram seja com uma mensagem, orações e até mesmo doações para trazer o meu marido para que pudéssemos proporcionar um enterro digno para ele. Que Deus retribua em dobro a cada um”, fez questão de declarar.

Além da esposa, Marcos deixou dois filhos menores com 8 e 10 anos. A dor da despedida precoce ainda é intensa, porém, outras burocracias afligem ainda mais esta família. Em breve Ana terá que viajar até a Bahia para resolver questões ligadas ao caminhão e tentar recuperar o que pode do veículo: “Além do custo da viagem existem contas a acertar no local como guincho, estadia no pátio entre outras coisas que ainda nem sei direito. Quando ele sofreu o acidente saquearam muita coisa e a única coisa que restou junto ao corpo do Marcos foi a nossa aliança de casamento”, revela Ana.

Dívidas e entrega da casa alugada

Marcos era o provedor da família e após sua morte as contas que ele pretendia pagar com a viagem que terminou em tragédia só aumentaram. A família mora de aluguel em uma casa no Arco-Íris, mas Ana afirma que terá que deixar o imóvel junto com os filhos: “Já estávamos com o aluguel em atraso e agora que realmente não tenho de onde tirar o dinheiro. Conversando, minha mãe sugeriu que eu fosse morar nos fundos da casa dela que tem um espaço para construir um quartinho, mas não tenho de onde tirar dinheiro para comprar o material de construção e pagar a mão de obra. Para mim é muito difícil isso e me sinto até mesmo envergonhada de pedir algo, mas diante da necessidade e urgência faço esse apelo a quem puder nos ajudar de alguma forma”, explica.

Ajude a família

Ana irá precisar de materiais como sacos de cimento, areia, pedra, tijolos e outros itens relacionados a construção para poder levantar o cômodo em que irá morar com os dois filhos. Além disso tem a mão de obra. Quem puder colaborar pode fazer contato direto com a viúva Ana Mackey no telefone (19) 99981-5467. Existe a chave PIX para depósitos que é o mesmo número de telefone (19) 99981-5467. Qualquer colaboração é bem-vinda para esta família enlutada e passando por dificuldades financeiras.