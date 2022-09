A Vigilância Sanitária de Rio Claro autuou 15 estabelecimentos comerciais e industriais de Rio Claro no último mês. É o que consta no mais recente relatório de lavraturas de autos de infração emitido na semana passada pelo departamento. De acordo com o levantamento consultado pelo Jornal Cidade, há desde fábricas de implantes a restaurantes na listagem. Algumas das autuações já foram finalizadas e arquivadas, enquanto outras ainda têm a possibilidade de serem contestadas através de recursos pelos proprietários dos estabelecimentos.

Entre as autuações há, por exemplo, quatro contra empresas fabricantes de produtos de saúde, uma que foi flagrada realizando transporte de materiais sem os requisitos mínimos emitidos pela Anvisa e licença sanitária. Em outra ocorrência, pizzaria na região central foi autuada por utilizar alimentos sem os padrões de identificação, qualidade e segurança, descumprindo as boas práticas para a manipulação de alimentos, sem garantir as condições higiênico-sanitárias e colocando em risco a saúde da população.

A fiscalização em restaurantes também ocorreu no período e resultou em autuação a restaurante de comida japonesa no Centro por armazenar produtos sem prazo de validade, sem refrigeração aos pescados e montagem dos sushis, com lixeiras inadequadas e falta de materiais de higiene para os clientes, além de falta de laudos de controle de pragas, limpeza, entre outras exigências. Duas instituições de longa permanência para idosos também foram autuadas na Vila Alemã e Bairro do Estádio, entre outros estabelecimentos listados e publicados no Diário Oficial do Município.

Conforme a Fundação Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária tem como objetivo a saúde preventiva e o bem-estar da comunidade como um todo, elevando a qualidade de vida da população. “Essas ações objetivam disponibilizar os produtos e serviços para os cidadãos com qualidade compatível aos requisitos de um Sistema Público de Saúde comprometido com a sociedade. A Vigilância Sanitária através de seus agentes realiza ações capazes de eliminar ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde”, comunica.

Ações

A proposta da Vigilância Sanitária foi elaborada com base prioritariamente educacional, orientando o prestador de serviço, produtor ou comerciante, bem como a população, utilizando somente em situações extremas o poder punitivo.