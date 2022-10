Um homem foi agredido por dois criminosos ao ser assaltado na noite dessa quinta-feira (6) no bairro Santa Cruz, em Rio Claro. A vítima estava deixando um restaurante na Rua 9 com Avenida 14 quando foi abordado pelos indivíduos, um deles armado com pistola. Os homens começaram a agredir o idoso, inclusive o bandido armado dando “coronhadas” em sua cabeça. Eles conseguiram tirar o homem do carro e após as agressões, entraram no Fiat/Strada e fugiram com o carro e dinheiro. ASSISTA ABAIXO:

O idoso foi socorrido por familiares que o levaram ao Pronto Atendimento do Cervezão. Câmeras de segurança registraram o crime e os policiais militares que atenderam a ocorrência conseguiram identificar os criminosos. Horas mais tarde, ambos foram localizados pela PM na Rua 3, no bairro Bom Retiro. Ao perceberam a chegada da viatura, tentaram fugir a pé. Um deles foi capturado e assumiu a autoria do crime, sendo preso em flagrante. Já nesta sexta-feira (7), em posse das informações, a Polícia Civil conseguiu localizar o segundo criminoso, que também foi reconhecido pela vítima e acabou preso.